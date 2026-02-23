גבר נעצר ביום חמישי לפנות בוקר לאחר שניסה לגנוב מטוס קל מבית ספר לטיסה בשדה התעופה Van Nuys (VNY) בלוס אנג'לס | לרוע מזלו, בזמן שעשה את דרכו אל המסלול, הוא איבד שליטה על המטוס, ופגע בקיר חיצוני של אחד האנגרים | החשוד נעצר במקום ונחקר בחשד לפריצה ולגניבת כלי טיס, עבירות חמורות בעלות השלכות פליליות ופדרליות (תעופה)
מטוס קל סטה מהמסלול בפארה דה מינאס שבברזיל, לאחר שחווה כשל מנוע במהלך ההמראה | במהלך ההמראה, המטוס חצה את גבולות המסלול, והתקדם לעבר אזור קרוב לבתים, מה שעורר חשש בקרב תושבי האזור | תיעוד דרמטי שצולם על ידי תושב מקומי מראה את כלי הטיס קרוב מאוד לבתים | צפו בתיעוד (תעופה)
תאונת מטוס קטלנית התרחשה בשעות הבוקר באזור החוף של קניה, וכל 12 הנוסעים שהיו עליו נהרגו | בתמונות מהזירה נראים שרידי המטוס השרוף ופסולת שהתפזרה באזור ההתרסקות | עדים לתאונה סיפרו כי שמעו פיצוץ חזק, וכאשר הגיעו לזירת התאונה מצאו "שרידים אנושיים שלא ניתן היה לזהות אותם" (תעופה)
התעשייה האווירית ישראל ו-L3Harris הודיעו היום על שותפות שתכלול פיתוח מחשב משימה ייעודי, אינטגרציית מערכות ישראליות וניסויי טיסה מבצעיים - המטרה: פלטפורמה קלה, זולה ובעלת טווח שהייה ארוך למשימות תצפית ותקיפה בסביבה מאתגרת (טכנולוגיה, צבא)