מטוס קל התרסק בנגב • הטייס ניצל בנס

דרמה התרחשה הבוקר (חמישי) במרחב נגב, כאשר מטוס קל התרסק בשטח פתוח סמוך לגבולות. הטייס, גבר כבן 56, ניצל בנס ונמצא במצב קל בלבד, למרות חומרת האירוע.

כוחות חירום גדולים הוזעקו למקום בעקבות הדיווח על ההתרסקות. כשהגיעו לזירה, מצאו את הטייס מתהלך בסמוך למטוס שהתרסק בין חורשת עצים באזור.

פראמדיק מד"א דני שטרקמן תיאר את הגעתו לזירה: "קיבלנו דיווח על מטוס שהתרסק בשטח פתוח. הגענו למקום וראינו את המטוס כשהוא בין חורשת עצים ואת הטייס מתהלך בסמוך".

צוותי החירום ביצעו בדיקות רפואיות מקיפות לטייס במקום. למרות חומרת האירוע, מצבו הרפואי נמצא טוב ובשלב זה הוא לא פונה לבית החולים.

נסיבות ההתרסקות בבדיקה

נסיבות ההתרסקות המדויקות טרם התבררו, והרשויות הרלוונטיות צפויות לחקור את האירוע. כידוע, התרסקויות כלי טיס מחייבות בדיקה יסודית של הגורמים שהובילו לאירוע.

העובדה שהמטוס התרסק בשטח פתוח ולא באזור מאוכלס מנעה נזק נוסף ופגיעה אפשרית באוכלוסייה. התרסקויות מטוסים קלים מתרחשות מדי פעם בשטחים פתוחים ברחבי הארץ, אך במקרה זה הסתיים האירוע בנס גלוי.