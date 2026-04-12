חברת התעופה איסלנדאייר פתחה בחקירה פנימית בעקבות אירוע בטיחות חמור שאירע ביום שבת האחרון, במהלכו סטה קברניט ותיק ממסלול טיסה מסחרית כדי לבצע תמרון בגובה נמוך ללא אישור.

האירוע התרחש במהלך טיסה FI521 מפרנקפורט לקפלוויק, שהייתה טיסתו האחרונה של הטייס לפני יציאתו לגמלאות לאחר ארבעים שנות שירות.

​על פי ממצאי הבדיקה הראשונית, הטייס הנמיך את מטוס הבואינג 757-200 לגובה של כ-100 מטרים בלבד מעל העיירה באיי וסטמאנאיאר, מקום הולדתו, כחלק ממחווה של פרידה. גובה זה נמוך משמעותית מהרף המינימלי של 300 מטרים הקבוע בתקנות הבטיחות לטיסה מעל אזורים מאוכלסים. התמרון בוצע ללא ידיעת הנהלת החברה ומבלי שקיבל אישור מוקדם בתוכנית הטיסה הרשמית.

​לינדה גונארסדוטיר, סמנכ"לית המבצעים של איסלנדאייר, הבהירה כי החברה רואה את הסטייה בחומרה רבה. לדבריה, "זהו עניין רציני מאוד שאנו בוחנים באופן פנימי. בתעופה, תהליכי עבודה, רשימות בדיקה ומסגרות הם נוקשים ביותר מסיבה מסוימת. מה שקרה בטיסה הזו פשוט לא נופל במסגרות הבטיחות הללו".

​למרות שהקברניט פרש רשמית מיד עם נחיתת המטוס, בחברה בוחנים נקיטת צעדים מנהלתיים ומשמעתיים נגדו. במקביל, ייתכן כי גם רשות התחבורה האיסלנדית תידרש לבחון את המקרה לאור הפרת נהלי הטיסה המקובלים. החברה הדגישה כי בטיחות הנוסעים נותרה בעדיפות עליונה, ללא קשר לציון אבני דרך בקריירה של אנשי הצוות.