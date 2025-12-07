מאז קום המדינה, המפלגות החרדיות והדתיות ידעו לחולל משברים פוליטיים הרי גורל שהובילו בסופו של דבר להתפררות הקואליציה ולבחירות | מתי הממשלה נפלה בגלל חילול שבת ומתי בגלל הגיוס? | ומי היה השר החרדי הראשון שהתפטר? (מגזין כיכר)
נסיונות להפרד ומשול? נבו כץ יועצו של נתניהו, בדק אמש עם חכי״ם ביהדות התורה, את תמונות המצב והלך הרוח במפלגה, לאחר החלטת גדולי ישראל אמש, על קידום החוק לפיזור הכנסת | בכיר חרדי: ״גם נבו הבין שאירוע יצא משליטה - הסיעות החרדיות עומדות כבלוק אחד״ (פוליטי)
אחרי החלטת גדולי ישראל, על הליכה לפיזור הכנסת, בשל חוסר ההתקדמות בחוק הגיוס, החלו להישמע ביקורות מימין ומשמאל נגד המגזר החרדי | השר קיש מהליכוד תקף: "אם תפילו את הממשלה, זה יזכר לכם לדראון עולם" | ח"כ מיקי לוי: אתם גדלים כל הזמן, עוד 30 שנה לא תהיה מדינה (כנסת)
ברקע החלטת ראש הממשלה נתניהו להביא למינויו של האלוף דוד זיני לראש השב"כ הבא, גורמים בארגון טענו כי מדובר במינוי פוליטי וכי האלוף זיני מחזיק בעמדות "משיחיות" שאינן תואמת עם הארגון | לדברי מספר רכזי שטח: "נשקול את פרישה מהארגון עם זיני ימונה לתפקיד" (מדיני)
המתיחות בין ראש השב"כ רונן בר לבין ראש הממשלה נתניהו עולה ומחריפה בכל שעה מדי יום בשבועות האחרונות | בהודעה שיצאה לפני שעה קלה מטעם ראש השב"כ בר נאמר כי "מדיניות מימון החמאס הוכתבה ישירות על ידי ראש הממשלה - שמעולם לא נטל אחריות" | בתוך כך, דווח כי בר הבטיח בשיחה עם אב שכול, לפרוש מתפקידו כבר בשבועות שחלפו, אך לא עשה זאת בינתיים (חדשות, מדיני)
ברקע האיומים שנשמעים בימים האחרונים מכיוונו של שר השיכון יצחק גולדקנופף, הערב אנחנו מפרסמים כי בסביתו התחילו היום, להיערך לפרישה מהממשלה, בטווח הזמן הקרוב | במקביל צריך לציין כי למרות המאמצים שנעשים בלשכתו של גולדקנופף לסחוף אחריו חכי"ם נוספים, בינתיים המאמצים לא צלחו יפה (חדשות, פוליטי)
שר השיכון גולדקנופף טוען היום, כי "יש דיס-אינפורמציה ומידע המופץ באופן חלקי ומסולף, לקראת ההצבעה על תקציב 2025", ולכן הוא כתב מסמך שלם המפרט את שורת ההפרות הבולטות, מתוך ההסכם הקואליציוני שנחתם לקראת כינון הממשלה (חדשות, פוליטי)