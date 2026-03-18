בבלי
הותר לפרסום

אש בנתב"ג: מטוסים נפגעו מרסיסי טילים | אל על מבטלת 25,000 כרטיסים

רסיסים שנפלו בנתב"ג בעקבות שיגור טילים פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כשאחד מהם אף עלה באש | במקביל, חברת אל על הודיעה על שורת ביטולי טיסות רחבה לשבוע הקרוב (בארץ)

המטוס שנשרף (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

לפי מידע שאושר לפרסום ודווח ב'חדשות 12', רסיסים שנפלו בנתב"ג בעקבות שיגור טילים מ פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כשאחד מהם אף עלה באש.

על רקע ההתפתחויות הללו מתקיימים דיונים במשרד התחבורה באשר לצעדים מיידיים לצמצום הסיכונים, ובין היתר נשקלת האפשרות להפחית את מספר הנוסעים בכל טיסה יוצאת.

במקביל, חברת אל על הודיעה על שורת ביטולי טיסות רחבה לשבוע הקרוב, בין התאריכים 21 עד 27 במרץ, זאת לדבריהם בעקבות המגבלות שהוטלו על פעילות נתב״ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

הביטולים כוללים יעדים מרכזיים באירופה ובארצות הברית, ובהם ערים כמו ברלין, פרנקפורט, פראג, וינה, בוסטון ופורט לודרדייל, לצד יעדים אזוריים כדוגמת לרנקה, פאפוס וטביליסי. מדובר בביטול של כ-25,000 כרטיסי טיסות.

בחברה מדגישים כי נכון לעכשיו לא ניתן להציע טיסות חלופיות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו, והם יוכלו לבחור בין החזר כספי מלא לבין קבלת שובר זיכוי למימוש עתידי.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל [email protected].

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

לעוד כתבות
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר