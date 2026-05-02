11 ימים אחרי הרצח המזעזע של ימנו זלקו ז"ל בערב יום העצמאות בפתח תקווה: נער בן 15 תושב השרון, הסגיר את עצמו לידי המשטרה הבוקר (שבת). הקטין הגיע מלווה בפרקליטו עו"ד אייל אוחיון והוא ייחקר בחשד למעורבותו בקטטה האלימה.

על פי החשד, הנער שהסגיר את עצמו זיהה עצמו בסרטון, קיבל ייעוץ והבוקר בעצת הוריו וסניגורו הגיע לתחנת המשטרה כדי להסגיר את עצמו. על פי הערכה מחר יובא הקטין לבית משפט השלום בפתח תקווה שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.

כמו כן, שוטרי מחוז מרכז עצרו שני חשודים נוספים בחשד למעורבות ברצח: בן 17 ובן 16 תושבי השרון. עד כה נעצרו 16 חשודים בפרשה.

במשטרה מציינים כי הסגרתו של הקטין הגיעה כחלק מהמצוד הנרחב שמנהל מחוז מרכז אחר כלל המעורבים בפרשה. נכון לשעה זו, המצוד אחר חשודים נוספים שטרם נעצרו נמשך, במטרה להביא את כל האחראים לדין.

שניים מהחשודים, קטינים בני 12, שוחררו למעצר בית בן 12 מיד עם תום חקירתם, חשוד נוסף שוחרר במהלך השבוע לאחר שלא נמצא קשר בינו לפרשה ו 11 חשודים עד כה הוארך מעצרם. כעת כאמור נעצר החשוד ה-15 בפרשה. פרקליטו מסרב להתייחס בנושא.

במקביל, במשטרה ממשיכים לנהל מצוד אחר מעורבים נוספים שגם פרטי זהותם ידועים ובמקביל עושים מאמצים להתחקות אחר הסכין ששימשה את הדוקר לביצוע הרצח ואשר עשויה להביא את ראיית הזהב בפרשה.

מדוברות המשטרה נמסר: "המצוד אחר כלל המעורבים נמשך כל העת, תוך הפעלת כלל האמצעים והיכולות העומדים לרשות המשטרה, במטרה להגיע לחקר האמת ולמיצוי הדין עם כלל המעורבים. משטרת ישראל משתתפת בצער המשפחה ותמשיך לפעול בנחישות לביסוס התשתית הראייתית ולהבאת כלל המעורבים לדין".