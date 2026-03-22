בתום הערכת מצב הערב (ראשון), הוחלט לצמצם את מספר המטוסים בנתב"ג ואת מספר הנוסעים בכל מטוס. מספר הנוסעים היוצאים בטיסה אחת מנתב"ג ירד מ-120 ל-50, החל מחצות. כמו כן, טיסה אחת בלבד תמריא פעם בשעה, ואחת אחרת תנחת פעם בשעה - במקום המראה של שני מטוסים ונחיתה של שני מטוסים פעם בשעה.

כידוע, מדובר בתקופה רגישה במיוחד לענף התעופה, כאשר השבוע הקרוב צפוי להיות מהעמוסים ביותר בשנה בשל חג הפסח והביקוש הגבוה ליציאות לחו״ל. כל שינוי במדיניות הטיסות עלול להשפיע באופן משמעותי על נוסעים רבים ועל פעילות החברות.

כזכור, בשבוע שעבר דווח כי רסיסים שנפלו בנתב"ג בעקבות שיגור טילים מאיראן פגעו בשלושה מטוסים פרטיים, כשאחד מהם אף עלה באש.

במקביל, חברת אל על הודיעה על שורת ביטולי טיסות רחבה לשבוע הקרוב, בין התאריכים 21 עד 27 במרץ, זאת לדבריהם בעקבות המגבלות שהוטלו על פעילות נתב״ג ובהתאם להנחיות פיקוד העורף.

הביטולים כוללים יעדים מרכזיים באירופה ובארצות הברית, ובהם ערים כמו ברלין, פרנקפורט, פראג, וינה, בוסטון ופורט לודרדייל, לצד יעדים אזוריים כדוגמת לרנקה, פאפוס וטביליסי. מדובר בביטול של כ-25,000 כרטיסי טיסות.

בחברה מדגישים כי נכון לעכשיו לא ניתן להציע טיסות חלופיות לנוסעים שטיסותיהם בוטלו, והם יוכלו לבחור בין החזר כספי מלא לבין קבלת שובר זיכוי למימוש עתידי.