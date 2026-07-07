למעלה: שטח קריית הישיבה "תפארת" ברמלה | למטה מימין: סמינר דרכי רחל - הסניף | למטה משמאל: רה"י הגרש"ב סורוצקין בהיכל ישיבת עטרת שלמה ( צילומים: מפות גוגל סטריט וויו, שלומי כהן פלאש 90, אתר ישיבת עטרת שלמה )

פרסום ראשון: פרויקט המגורים השאפתני של ראש ישיבת עטרת שלמה הגאון רבי שלום בער סורוצקין בעיר רמלה צובר תאוצה. קריית הישיבה ההולכת ונבנית ברמלה תחת השם "תפארת", אמורה להיות קריית הישיבה הראשונה של עטרת שלמה והיא מיועדת לבוגרי הישיבה. עצם קיומו של הפרויקט נחשף לראשונה במהדורת 'מעייריב' כאן באתר בבלי לפני מספר חודשים.

היום אנו עם פרטים חדשים על הפרויקט, שלראשונה מגיע גם לעולם הסמינרים במגזר הליטאי. ל'בבלי' נודע כי בשבועות האחרונים הנהלת סמינר דרכי רחל - הסניף, בירושלים הופך לחלק מהפרויקט עם אפשרות לרישום להנחה המשמעותית לה זכאים תלמידי ובוגרי ישיבת סורוצקין - גם לתלמידות ובוגרות הסמינר. כזכור, מדובר על הנחה של מאות אלפי שקלים מה שמאפשר לזוגות צעירים בוגרי ישיבת סורוצקין או בוגרות סמינר הסניף לרכוש דירת ארבעה חדרים במחיר שפוי במרכז הארץ בשכונת קריית הישיבה של סורוצקין - תפארת ברמלה. ההליכים לצירוף סמינר הסניף עלו מדרגה בימים האחרונים ומי שמונה ללוות את תלמידות ובוגרות סמינר הסניף בדרך לרכישת הדירות המוזלות הוא יועץ המשכנתאות החרדי פיני עזרא, הנחשב לאחד מיועצי המשכנתאות הבכירים והמנוסים במגזר החרדי.

פיני עזרא

הקריה תכלול בשלב הראשון 780 יחידות דיור, ובהמשך עוד 400 דירות נוספות – מה שיהפוך את הקרייה לשכונה עם 1,200 דירות - סדר גודל דומה ליישוב קריית יערים טלזסטון. הזוגות שיהיו זכאים לרכוש את הדירות ישלמו מחיר של 14,500 ש"ח למ"ר כשכאמור - רק בוגרי סורוצקין או בוגרות הסניף יכולים לרכוש את הדירות במחיר המוזל.

לגרש"ב סורוצקין יש שאיפות מרחיקות לכת בנוגע לקריית הישיבה כשהדגש בימים אלו הוא על פרויקט נוסף שיכלול 700 דירות במיזם נפרד - כדי להפוך את כל האיזור לאזור חרדי ליטאי מובהק. 'בבלי' ימשיך לעקוב אחרי המיזם הליטאי הראשון מסוגו במרכז הארץ - שמספק מענה לשלילת הזכאות של האברכים בגילאי גיוס מהגרלות 'דירה בהנחה' של משרד השיכון והבינוי לאור הוראת בג"ץ והיועמ"שית בנושא.

הגרש"ב סורוצקים בשמחת בית השואבה בהיכל ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון ( צילום: דניאל נפוסי ויעקב נחומי )

כזכור, לפני מספר חודשים נערך כנס ייחודי בחדר האוכל של ישיבת עטרת שלמה, כנס שהיווה את השלב הראשוני בהקמת קריית הישיבה. לכנס הוזמנו הורי תלמידי הישיבה משיעור ג' ומעלה, וכן אברכים בוגרי הישיבה. בכינוס השתתף גם ראש הישיבה הגאוןרבי שלום בער סורוצקין שהסביר על הליך רכישת הדירות וכן על ההנחה לה זכאים תלמידי ובוגרי הישיבה.

בסיומו של הכינוס נרשמו למעלה מ-500 רוכשים לפרויקט ברמלה, כשהדירות הנותרות יימכרו לתלמידות ובוגרות סמינר דרכי רחל (הסניף) בירושלים. את פרויקט ההמשך, ישווקו ככל הנראה לבוגרי שייבת עטרת שלמה בשנים הבאות כשהצפי הוא לעלייה מסויימת מרף ה-14,500 ש"ח למ"ר כפי המחיר כיום.