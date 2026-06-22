בעקבות החשיפה: לפיד פנה בנאומו לנכדיו של יו"ר ש"ס

נאום פרובוקטיבי ובלתי שגרתי נשא היום (שני) יו"ר 'יש עתיד' יאיר לפיד מעל דוכן הכנסת, בו פנה ישירות לשלושת נכדיו של יו"ר ש"ס אריה דרעי שהוצאו נגדם צווי מעצר לאחר שנשארו ללמוד בישיבה. לפיד הציג בפניהם "הצעה" - להתגייס לצה"ל וללמוד לימודי חול, תוך איום בהפסקה מוחלטת של כל התקציבים למי שלא יציית.

"זה לא גזירת גורל - תבחנו את המציאות"

לפיד פתח את דבריו בהבהרה: "לא מתעסקים במשפחתו של אדם, אין לי ספק שהוא סבא טוב, אני בטוח שהנכדים אוהבים אותו - זה לא הנושא". עם זאת, הוא המשיך בחריפות: "הנושא הוא שאריה דרעי בסוף השבוע הדליף מיוזמתו כמה הוא גאה בזה ששלושת נכדיו הם עריקים מהצבא ויש נגדם צווי מעצר".

יו"ר 'יש עתיד' פנה ישירות לנכדים: "זה לא גזירת גורל, אתם לא אמורים לקנות את תפיסת העולם הזו בלי לבחון אותה". לפיד ניסה להסתמך על מקורות יהודיים, בציינו: "התלמוד שעליו אתם אמונים אומר: 'יפתח בדורו כשמואל בדורו' - נדמה לי שזה מסכת ראש השנה. כלומר, כל דור צריך לבחון בעצמו את המציאות ואת הנסיבות שמשתנות".

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איום בהפסקה מוחלטת של התקציבים

בהמשך נאומו, לפיד הציג את "חוקי המשחק החדשים" שלדבריו יחולו בממשלה הבאה: "חודשים ספורים מעכשיו, הם יאלצו להתייצב מול מציאות חדשה שבה הכסף לא מגיע יותר. אני לא אומר את זה בהתרסה, זו תוכנית עבודה".

לפיד פירט: "בית ספר שלא מלמד לימודי ליבה - לא יקבל שקל מהמדינה. מי שלא מתגייס - לא קצבאות, לא תמיכות, לא מעונות, לא יהיה כלום. מי שלא עובד לפרנסתו - אף אחד לא יפרנס אותו". הוא הוסיף: "אנחנו, בממשלה הבאה, לא נעביר אגורה שחוקה אחת למי שלא מלמד מתמטיקה ואנגלית".

"הגאון מוילנה היה גאון במתמטיקה"

בניסיון לשכנע את נכדי דרעי ללמוד לימודי חול, טען לפיד: "הרי חייבת להיות סיבה לזה שהגאון מוילנה היה גאון במתמטיקה, שהוא הקדיש... כתב ספרים על מתמטיקה. אולי יש שם משהו מרתק? אולי בלימודי אזרחות נלמד משהו על העולם שבו אנחנו חיים שלא הכרנו קודם?"

לפיד המשיך בהבטחות: "יכול להיות כשיגיע אליכם צו גיוס הביתה, ואתם תלכו לבאקו"ם ותתגייסו לצבא הגנה לישראל, תגלו איזה עוצמה פנימית זו כשאדם אומר לעצמו 'אני מקיים את העיקרון היהודי העמוק של ערבות הדדית'". הוא הוסיף: "יכול להיות שזה לא התקפה לא עליכם, לא על דתכם, לא על אורח חייכם, אלא הזמנה לחיים משותפים?"

"אתם לא מדינה בתוך מדינה"

לפיד סיים את נאומו באזהרה חריפה: "כל העולם כמו שהכרתם אותו הולך להיעלם תוך חודשים ספורים. אני מפציר בכם: תסתכלו על העולם הזה, תנסו לחשוב איך אתם מתכוונים לחיות בעולם שבו אתם לא מקבלים שקל אחד - לא למערכות החינוך, לא לישיבות, לא לקצבאות, לא לתמיכות, לא למעונות, לכלום".

"איך?" שאל לפיד רטורית, והשיב: "מתוך שותפות, מתוך חיים שפועלים ביחד, מתוך הבנה שאתם לא מדינה בתוך מדינה - אתם חלק ממדינת ישראל".

דרעי: "בושה וחרפה למדינת ישראל"

בתגובה לדיווח על צווי המעצר נגד נכדיו, מסר דרעי: "אני מוחה בכל תוקף על צווי המעצר שהוצאו נגד אלפי לומדי תורה בישראל, ובהם גם נכדיי, שאני גאה בהם. הכול נובע מגחמה של פוליטיקאים ומהיועמ"שית, בניסיון להפיל את הממשלה".

יו"ר ש"ס הוסיף: "זו בושה וחרפה למדינת ישראל שרודפים כך לומדי תורה. אני וחבריי פועלים בכל הכוח כדי לעצור את המעצרים הפוליטיים הללו ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות". כאמור, דרעי הודיע השבוע כי ש"ס תחסום כל חקיקה קואליציונית עד להעברת החוקים החשובים לציבור החרדי.