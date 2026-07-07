קריית הישיבה היא מושג המתאר שכונות מגורים ייעודיות המיועדות לבוגרי ישיבות ולציבור החרדי והדתי-לאומי בישראל. שכונות אלו מתוכננות בדרך כלל עם דגש על צרכים ייחודיים של האוכלוסייה, כולל קרבה למוסדות תורניים, בתי כנסת, מקוואות ומוסדות חינוך דתיים. הפרויקטים נבנים במגוון ערים ויישובים ברחבי הארץ, ומהווים פתרון דיור משמעותי למשפחות צעירות המחפשות סביבה מתאימה לאורח חייהן.

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בביקוש לפרויקטי קריית הישיבה, בעיקר בשל הגידול הדמוגרפי בציבור החרדי והדתי והצורך בפתרונות דיור במחירים סבירים. רשויות מקומיות ויזמים פרטיים מקדמים פרויקטים כאלה במגוון מקומות, החל מהמרכז ועד לפריפריה, תוך שיתוף פעולה עם מנהיגות רוחנית ומוסדות תורניים המעורבים בתכנון ובאישור הפרויקטים.

תכנון שכונות קריית הישיבה כולל שיקולים ייחודיים הנוגעים לאופי הציבור המיועד. השכונות מתוכננות בדרך כלל עם הפרדה בין גברים לנשים במרחבים ציבוריים מסוימים, שטחים ציבוריים המותאמים לצרכי הקהילה, ותשתיות המאפשרות קיום אורח חיים דתי. התכנון כולל גם התייחסות למבנים ציבוריים כמו בתי מדרש, גני ילדים ובתי ספר דתיים, וחנויות המתאימות לצרכי הציבור החרדי.

אחד האתגרים המרכזיים בפיתוח פרויקטי קריית הישיבה הוא מציאת האזן בין הצורך בדיור במחיר סביר לבין עלויות הבנייה והפיתוח. משפחות רבות בציבור החרדי מתמודדות עם קשיים כלכליים, ולכן קיימת חשיבות רבה ליצירת פתרונות דיור נגישים. ממשלת ישראל ורשויות מקומיות מציעות לעיתים תמריצים ותוכניות סיוע לעידוד בנייה באזורים מסוימים.

הקמת שכונות קריית הישיבה משפיעה גם על הפיתוח העירוני והאזורי של היישובים בהם הן נבנות. שכונות אלו מביאות עמן גידול באוכלוסייה, פיתוח תשתיות חדשות, והקמת מוסדות ציבור. במקרים רבים, הקמת שכונה כזו מהווה מנוף לפיתוח כלכלי ותשתיתי של האזור כולו, תוך יצירת מקומות עבודה ושירותים חדשים.

הדיון הציבורי סביב פרויקטי קריית הישיבה כולל גם שאלות של שילוב והפרדה בין אוכלוסיות שונות. יש הרואים בשכונות אלו פתרון לגיטימי לצרכים של קהילה ספציפית, בעוד אחרים מעלים חששות מפני הפרדה חברתית. הדיון מתנהל הן ברמה המקומית והן ברמה הארצית, ומשקף את המורכבות של החברה הישראלית והצורך באיזון בין זכויות קבוצות שונות.