הישג ראשון לחרדים: חוק הבוררות אושר במליאת הכנסת | הקרב ב-X: יאיר לפיד תקף את החרדים - ונפל לפה של יעקב אשר | המשגיח המפורסם במגזר הליטאי נגד האזנה לינון מגל והפטריוטים | פייער בסלונים: האדמו"ר סיים את עשרות הש"סים של החסידים | בתוך הבית בהר נוף: תיעוד ממאפיית המצות בבית הגר"מ שטרנבוך| שאגת הארי היום ה-25: יומן המלחמה המלא (מעייריב)
הוקמה ישיבת "אורחות דוד" בראשון לציון בראשות הגאון הרב גד קדוש. נשיא הישיבה, הגאון רבי חיים פיינשטיין, ראש ישיבת 'עטרת שלמה' הצהיר בכינוס היסוד על התגייסות אישית למען עתיד הבחורים המצוינים וקבלתם להיכלי הישיבות הגדולות המצוינות (עוחם הישיבות)
גדולי ישראל שלחו מכתב חיזוק נדיר לתלמיד ישיבת 'עטרת שלמה' אריאל שמאי, שישב במאסר לאחר שלא התייצב בלשכות הגיוס | הוא קיבל זאת באיגרת קלף מגולפת מעוטרת ויוקרתית במעמד קבלת פנים בישיבה | צפו (עולם הישיבות)
תלמיד ישיבת 'עטרת שלמה', הבחור אריאל שמאי, שנעצר לאחר שלא התגייס ושוחרר היום אחרי מאבק ציבורי סוער, הגיע לביתו של מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש להודות לו על השיעור שמסר מחוץ לכלא ועל עצרת הענק | צפו (עולם הישיבות)
בחור הישיבה - אולי המפורסם ביותר שנעצר בעוון לימוד תורה - אריאל שמאי, שוחרר מוקדם יותר היום מכלא 10 | הראשון שמיהר לברך אותו, הוא חבר הכנסת משה גפני, שאף ביקר אותו בכלא הצבאי | ב'עטרת שלמה', מתכננים 'מסיבת שחרור' לבחור - הערב (חדשות חרדים)
השפעתו של לימוד התורה הוכחה בתוך הכלא הצבאי | הבחור אריאל שמאי, תלמיד 'עטרת שלמה', שוחרר היום מכלא 10, חמישה ימים לפני המועד המתוכנן | צפו בתיעוד מכולל 'עטרת שלמה' מול שערי הכלא, מסדר הלימוד ועד לריקוד הספונטני (חרדים)
ראש מוסדות עטרת שלמה, ראש הישיבה הגרש"ב סורוצקין, ערך משא ומתן קשוח בימים האחרונים עם ראשי 'העדה החרדית', על מנת שישתתפו בעצרת המיליון בירושלים, מגעים שלבסוף צלחו | כך נראית חוברת התפילה שהוציא הגרש"ב סורוצקין ויוחלק בעצרת (חדשות חרדים)
בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש הגיעו אלפי תלמידי החיידרים של מוסדות 'עטרת שלמה', לעצרת מחאה מול כלא 10, בעקבות מעצרו של בן הישיבה אריאל שמאי | התלמידים קראו תהילים, אמרו סליחות והשתתפו במעמד קבלת על מלכות שמיים | הגרש"ב סורוצקין הקריא בפני אלפי הילדים את מכתבו של הבחור הכלוא כפי שכתב מתוך הכלא לחבריו | תיעוד (חרדים)
קרוב לאלף בחורי ישיבת עטרת שלמה, שמשם היה אחד העצורים, התחילו את הזמן מול חומות כלא 10, כאשר באורח חריג, מנהיג הישיבות הגרמ"ה הירש הגיע למקום ומסר שיעור על הסוגיה הנלמדת | ראש הישיבה של הבחור מסר גם שיעור ולאחר מכן, דיבר על חומרת המעצר של תלמידו הספון באהלי התורה | צפו (חרדים)
גורמים בישיבת 'עטרת שלמה' בראשות הגרש"ב סורוצקין, יצאו בקמפיין רשמי שבו השוו בין תלמיד הישיבה שנעצר ברקע אי ההתייצבות בלשכת הגיוס - ובין הקמפיין לחטופים שנותרו בעזה | הקמפיין הפרובוקטיבי מעורר ביקורת בציבור (חרדים, בארץ)
בהיכלה של ישיבת עטרת שלמה בראשון לציון, נערכה שמחת בית השואבה מרכזית בהשתתפות רבבות, עם תזמורת מורחבת | השיא היה בעת שראש הישיבה הגאון רבי שלום בער סורוצקין, הקפיץ את הקהל כשנעמד על הבמה ושר | תיעוד מרהיב (עולם הישיבות)
למעלה מ-1,000 תלמידי ישיבת "עטרת שלמה" בראשון לציון, שוקדים מאז תחילת השבוע על תלמודם, עם פתיחת 'זמן אלול' | הצלם שלומי כהן ביקר שוב בהיכל הישיבה ותיעד את קול השטייגען האדיר שממלא את הלב ומרעיד את הנשמה | צפו (עולם הישיבות)
מאות בחורי 'עטרת שלמה' הגיעו היום אל קמפוס הישיבה בראשון לציון לרגל תחילת 'זמן אלול' | עם פתיחת שערי הישיבה, נצפו הבחורים מסתערים על בית המדרש כדי לתפוס את המקום הכי טוב שבו יוכלו לעשות שטייגען ולהתייגע בעמל התורה | צפו בתיעוד המרגש של הצלם שלומי כהן (עולם הישיבות)
הגרש"ב סורוצקין נשא בסוף זמן קיץ נאום מיוחד בהיכל ישיבתו, שם אמר: "אנחנו הולכים לעבור תקופה קשה - אך אפשר לקחת את זה ברוממות ובליצנותא דעבודה זרה - אני לא אחראי על כלל ישראל אבל אהיה אחראי על כל אחד ואחד מכם - תסמכו עלי" | בהמשך התייחס ל'ניצחון בקרב' והבהיר כי הניצחון יכול להיות רק על ידי התורה הקדושה | צפו בשיחה המלאה (חדשות חרדים)
לרגל יומא דהילולא קדישא של אבי שושילתא דדהבא של חצה"ק באבוב, האדמו"ר בעל ה'עטרת שלמה' זי"ע, ערך האדמו"ר מבאבוב את השלחה"ט, בשילוב סעודת ראש חודש תמוז, בהיכל בית מדרשו הגדול בבורו פארק | במהלך הסעודה הרחיב הרבי בדברות קודש במשנת בעל ההילולא, וכן עורר את החסידים לקראת ימים הנוראים הבאים עלינו לשלום (חסידים)
כמעט 40 שנים לאחר מלחמתו העזה של מרן הגראמ"מ שך זצ"ל בחב"ד, לצד מכתביו החריפים ביותר נגדם - נרשם עוד פיוס היסטורי והתקרבות בינם לבין המיינסטרים הליטאי | היה זה כאשר משלחת רבני חב"ד ביקרה בהיכל הישיבה הליטאית לאחר טקס חנוכת ארון הקודש המפואר (חרדים)
הושלמה בנייתו של ארון הקודש הגדול ביותר בעולם בקרית הישיבה "עטרת שלמה" בראשון לציון | ארון הקודש נבנה עם מעל ל-2 טון כסף טהור, כאשר חלקי הכסף המוזהבים נוצרו באמצעות בכמות עצומה של זהב טהור 24 קראט | הערב יתקיים מעמד חנוכת הארון והכנסת ספר תורה, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבה (חרדים)