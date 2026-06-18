מפגין בשם שמואל, שהשתתף במחאה שנערכה אתמול (רביעי) בכביש גהה נגד מעצרי בני ישיבות, שוחח הבוקר (חמישי) עם בצלאל קאהן ב'קול חי', ותיאר בעדות מזעזעת את האירועים שחווה במהלך פיזור ההפגנה. בדבריו סיפר על פציעות קשות שספג, תחושת השפלה עמוקה שחווה ועל הרגע שלדבריו נחרט בזיכרונו יותר מכל.

על פי הנמסר, מיד עם תחילת פיזור ההפגנה הופעל כוח רב נגד המפגינים. "פתאום הם רצים אליי, זורקים לא יודע כמה רימונים", סיפר שמואל. "התכנסתי בתוך עצמי, שמרתי על הראש ועל העיניים שלי, אמרתי שלפחות נישאר עם העיניים והאוזניים".

לדבריו, "מתוך העשן הם רצו ופשוט פירקו אותנו לגמרי". המפגין הוסיף כי "כל החולצה שלי הייתה דם, כל הידיים שלי אדומות, הכול היה מלא דם. אלה לא היו מכות יבשות – אלה היו מכות שהשאירו סימנים".

פנה לטיפול רפואי

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המפגין מסר כי לאחר האירוע פנה לקבלת טיפול רפואי. "הלכתי לבדיקה וחבישה", אמר, "אמרו שהכול מכות יבשות, אבל עד עכשיו אני סובל מכאבים בידיים וברגל". למרות הפציעות הגופניות, האירוע שהכאיב לו יותר מכל היה דווקא רגע של השפלה פומבית במהלך המעצר.

"זה היה הרגע ששבר אותי לגמרי", סיפר בעדות מטלטלת. "הרימו אותי שני שוטרים כמו שק תפוחי אדמה. הייתי כולי מכווץ בתוך עצמי". על פי דבריו, במהלך האירוע הגיע מפקד הכוח למקום והדגים לשוטרים כיצד לפעול.

"השפלה נוראית באמצע הרחוב"

"הוא אמר לשוטרים 'תראו איך עושים את זה', הכניס יד לכיס של המכנס ופשוט משך", תיאר שמואל את רגע השיא. "נשארתי כמעט בלי מכנסיים באמצע הרחוב מול מצלמות. אמרתי לעצמי – זה לא אירוע קטן, זו השפלה נוראית".

המפגין הבהיר: "על מכות אפשר להתגבר, אבל להיות מושפל ככה באמצע הרחוב מול כולם – זה מה ששבר אותי". יצוין כי האלימות הקשה בפיזור הפגנת הפלג עוררה סערה בציבור החרדי, כאשר שורה של נציגי ציבור תקפו בחריפות את התנהלות המשטרה.

למרות החוויה הקשה, שמואל הבהיר כי אין בכוונתו להירתע מהמשך המחאה. "עם כל ההשפלה ועם כל הקשיים, נכנסה בי תחושה של שמחה", אמר. "אני מאמין שעבודת ה' באה עם קשיים. אם זה חלק מהמאבק שלנו, אז אדרבה".

בסיום הריאיון ציין כי הוא מקווה שתוגש תביעה מסודרת בעקבות האירועים. "זה לא סיפור שלי בלבד", אמר, "זה סיפור כללי שצריך לקבל מענה". כזכור, הוועדה להצלת עולם התורה הודיעה על מהלך משפטי שיכלול תביעות אזרחיות אישיות נגד שוטרים שהפעילו אלימות קיצונית.