סערת ההקלטות של יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, ממשיכה להנפיק כותרות ומהלכים פוליטיים. לאחר חשיפת הקלטה שבה נשמע גולן טוען כי גיוס חרדים הוא "קורבן לפופוליזם זול" ואף הכליל כי לא נרצה "ציבור שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה וחסר יכולת פיזית", קפץ השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר על המציאה.

בהודעה דרמטית לתקשורת, הכריז בן גביר כי מפלגתו "עוצמה יהודית" תעתור לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את גולן מהתמודדות לכנסת בשל "גזענות דוחה והסתה". אלא שלמרות ההצהרות הלוחמניות והכותרות הראשיות, כל משפטן מתחיל - ובוודאי השר בן גביר בעצמו, המחזיק ברישיון עורך דין - יודע מראש את האמת הפשוטה: מדובר בהצהרה ריקה מתוכן ובספין פוליטי שקוף.

למה העתירה תיזרק מכל המדרגות

הכלי המשפטי היחיד הקיים במדינת ישראל לפסילת מועמד או רשימה מלרוץ לכנסת מעוגן בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת. סעיף זה קובע רשימה סגורה ומצמצמת ביותר של עילות פסילה, שאחת מהן היא "הסתה לגזענות". אולם, מבחינה משפטית פלילית וחוקתית, אמירות מכלילות או מקוממות כלפי הציבור החרדי - חריפות ככל שיהיו - אינן מוגדרות כ"גזענות".

ההגדרה החוקית ל"גזענות" במשפט הישראלי מופיעה בסעיף 144א לחוק העונשין, הקובע כי גזענות היא רדיפה, השפלה או ביזוי בשל "צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי-אתני". החוק מציג רשימה סגורה. מכיוון שהציבור החרדי מוגדר על בסיס השתייכות דתית, אידאולוגית ותרבותית - ולא על בסיס רכיב הביולוגיה, הצבע או המוצא האתני - התבטאויות פוגעניות כלפיו אינן נכנסות תחת ההגדרה הפלילית של גזענות.

התקדים המחייב בנושא זה ניתן בעקבות עתירה שהגישו נציגי הציבור החרדי נגד תוכנית הסאטירה "ארץ נהדרת", בטענה כי מערכונים מסוימים הציגו את החרדים בצורה פוגענית המהווה הסתה לגזענות. בית המשפט העליון דחה את העתירה וקבע במפורש כי הציבור החרדי אינו עונה להגדרת "גזע" בחוק הישראלי. השופטים הבהירו כי חוק העונשין אינו מעניק הגנה פלילית מפני הסתה המבוססת על השתייכות דתית.

לאור תקדימים אלו, ברור לכל כי גם אם עוצמה יהודית תגיש את העתירה לוועדת הבחירות המרכזית, הבקשה תסורב או תידחה על הסף, וערעור בבג"ץ ייזרק לאלתר תוך חיוב בהוצאות משפט.

"זלזול באינטליגנציה של הציבור החרדי"

במערכת הפוליטית לא נותרו אדישים למפגן התקשורתי של בן גביר, ויש מקרב העוסקים במלאכה שמצביעים על האירוניה הפנימית הטמונה במהלך. גורם פוליטי חרדי הגיב בביטול להכרזות על העתירה:

"כשיאיר גולן מדבר על 'חוסר השכלה', כל אדם מבין שהוא מתכוון להיעדר לימודי ליבה מלאים ותעודות בגרות במוסדות החינוך החרדיים - נושא שנמצא בליבו של הוויכוח הציבורי שנים רבות. אבל כשאיתמר בן גביר רץ לעשות מזה ספין משפטי שקוף, שאין לו שום אחיזה בספר החוקים, הוא בעצם מוכיח שהוא כנראה באמת מאמין שהציבור שלנו חסר השכלה."

הגורם הפוליטי המשיך והוסיף: "בן גביר כנראה בטוח שהחרדים הם ציבור חסר השכלה משפטית, אנשים תמימים שילכו בעיניים עצומות ויריעו לכל מי שמנופף מולם באיזה ספין תקשורתי חסר בסיס. זהו זלזול באינטליגנציה של הציבור החרדי, שקורא את המפה המשפטית והפוליטית היטב ויודע להבחין בין דאגה אמיתית לבין הצגה למצלמות ערב בחירות."

האמירות של יאיר גולן על הציבור החרדי הן אמירות מקוממות, מכלילות ומעידות על ניתוק מעולמה של תורה. אולם, הניסיון להציג עילה משפטית מדומיינת לפסילתו מהתמודדות לכנסת אינו אלא כלי שיווקי רדוד.