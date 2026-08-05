אירוע חמור התרחש אמש (יום שלישי) בבסיס חטיבת בבקעת הירדן, כאשר חייל נפצע באורח קשה מירי. החייל פונה במהירות לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ומשפחתו קיבלה עדכון על מצבו.

על פי החשד הראשוני של גורמי הביטחון, מדובר באירוע שנבע מהתנהלות חסרת אחריות של שלושה חיילים בבסיס, שהתרשלו ושיחקו בנשק תוך כדי תחרות מי מהם מצליח לדרוך את הנשק במהירות רבה יותר. האירוע מעורר שאלות קשות בנוגע למשמעת ולנהלי בטיחות בבסיסי צה"ל.

מהחקירה הראשונית שערך צה"ל עולה כי במהלך המשחק המסוכן, אחד החיילים הכניס מחסנית לנשק והמשיך בפעולה. החייל פתח נצרה ולחץ על ההדק, והקליע שנורה פגע בחייל אחר שנפצע באורח קשה. הפצוע פונה באופן מיידי לטיפול רפואי.

דובר צה"ל פרסם הודעה רשמית בעקבות האירוע: "בעקבות המקרה נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית".

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