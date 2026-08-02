כוחות צה"ל ביצעו במהלך ליל שבת, בשיתוף עם השב"כ, מבצע תקיפה מדויק במספר אזורים ברחבי רצועת עזה, במסגרתו הושמדו חמישה מחסני אמצעי לחימה שהיו בשימוש ארגון הטרור חמאס. במחסנים שהושמדו נמצאו כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוף, מטעני חבלה, משגרי נ"ט, תחמושת בכמויות גדולות וציוד צבאי נוסף, שכולם היו מיועדים לשימוש המחבלים במתקפות טרור כנגד חיילי צה"ל וכנגד אזרחים יהודים.

המבצע מתבצע על רקע התוכנית המפורטת ליישום מפת הדרכים של הנשיא טראמפ ברצועת עזה, שפורסמה לאחרונה וקובעת תהליך הדרגתי לפירוק מוחלט של חמאס מכלל אמצעי הלחימה שברשותו. יחידות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכות לפעול באזור בהתאם להסכמות, תוך הסרה מתמדת של איומים על החיילים ועל תושבי מדינת ישראל.

מחסן נשק בסמיכות למתקן רפואי

אחד ממחסני הנשק שהושמדו במבצע היה ממוקם בסמיכות לבית החולים שוהדא אל-אקצא, הנמצא באזור דיר אל-בלח. על פי הנתונים שפורסמו על ידי דובר צה"ל, המחסן שימש כמקום מסתור עבור מחבלי ארגון הטרור חמאס, ששמרו בו אמצעי לחימה שונים. מדובר בדוגמה נוספת לשיטה המתמשכת של חמאס להשתלב ולהסתתר בתוך תשתיות אזרחיות, כולל מתקנים רפואיים, במטרה לקדם ולבצע פעילות טרור.

יצוין כי בשבוע החולף חיסל צה"ל את המחבל עבד אלרחים כרדי, שכיהן כרופא אך החזיק בשבי את החטופות רומי גונן ונועה מרציאנו הי"ד. כרדי, שעבד כרופא בבית החולים שיפאא', היה מעורב באופן ישיר בהחזקת חטופים ישראלים במהלך המלחמה – עדות נוספת לניצול שיטתי של חמאס את המתקנים הרפואיים למטרות טרור.

אמצעי לחימה שיועדו לפגיעה בישראל

על פי ההודעה הרשמית של דובר צה"ל, אמצעי הלחימה שהושמדו במהלך המבצע היו מיועדים לשימוש ארגון הטרור חמאס בביצוע פעולות טרור כנגד כוחות צה"ל הפועלים באזור הקו הצהוב וכנגד אזרחי מדינת ישראל. התקיפות המדויקות בוצעו במטרה להסיר את האיום ולמנוע שימוש עתידי בנשק זה כנגד כוחות הביטחון והאוכלוסייה האזרחית.

הפעילות המבצעית מתקיימת במקביל למגעים הדיפלומטיים המתנהלים באזור. כפי שדווח, השבוע צפויה להתקיים פגישה מרובעת בקהיר בהשתתפות נציגי המדינות המתווכות – מצרים, קטאר, ארצות הברית וטורקיה. השליחים האמריקניים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר צפויים להגיע בקרוב לאזור, כאשר במצרים מקווים למעורבות ישירה ולחץ מוגבר מצד הנשיא טראמפ.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים באזור בהתאם להסכמות וימשיכו לפעול להסרת כל איום על כוחות הצבא ועל אזרחי מדינת ישראל. התקיפות המדויקות משקפות את המדיניות המתמשכת של צה"ל להסיר איומי טרור מהרצועה תוך שמירה על ביטחון תושבי ישראל.