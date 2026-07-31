אמש (יום חמישי) השמיד צה"ל את מערך מנהרות הטרור במרחב הבופור שבדרום לבנון, לאחר שקיבל הנחיה לכך מראש הממשלה בנימין נתניהו ומשר הביטחון ישראל כ"ץ. מדובר בתשתית תת-קרקעית נרחבת שהייתה אמורה לשמש את ארגון הטרור חיזבאללה במסגרת תוכניתו לפלוש ליישובי הגליל.

ההשמדה בוצעה באמצעות כמות עצומה של כ-700 טון חומר נפץ, והיא מהווה חלק מפעילות שיטתית של צה"ל לחיסול כלל תשתיות הטרור של חיזבאללה בדרום לבנון. הפעולה נעשתה בעקבות הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש שביצע ארגון הטרור אתמול, כאשר שיגר רחפן נפץ לעבר כלי הנדסי של צה"ל ברכס עלי טאהר, בתוך רצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון.

בהודעה משותפת שפרסמו ראש הממשלה ושר הביטחון נאמר בפירוש: "מדינת ישראל לא תקבל כל הפרה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צה"ל או באזרחי ישראל תבוא תגובה קשה, עוצמתית, שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד".

עוד הובהר בהודעה כי "צה"ל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו". דברי ההבהרה מהווים מסר חד-משמעי לארגון הטרור, לפיו מדינת ישראל לא תעמוד מנגד לכל תקיפה נגד כוחותיה או אזרחיה.

במהלך הפעילות המבצעית במרחב התוואי אותר פיר תת-קרקעי נוסף, ובתוכו נמצאו עשרות אמצעי לחימה שהוסתרו על ידי ארגון הטרור. דובר צה"ל מסר כי "צה"ל ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל".

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, כשהם סורקים שטחים נוספים לאיתור אמצעי לחימה ותשתיות טרור נוספות שהוסתרו באזור. המאמץ להשמדת כלל התשתיות והנשק שנותר בשטח מהווה מרכיב מרכזי במערכה להבטחת ביטחונם של תושבי הצפון.

רקע: הפרת ההסכם והתגובה הישראלית

האירועים מתרחשים על רקע מתיחות מתמשכת בזירה הצפונית. אתמול שיגר חיזבאללה רחפן נפץ שפגע בכלי הנדסי של צה"ל סמוך לרכס עלי טאהר שברצועת הביטחון הישראלית בדרום לבנון. בצה"ל הכינו מספר אפשרויות תגובה שהועברו לאישור הדרג המדיני, כאשר אחת מהן כללה ביצוע פעולות שנדחו בתקופה האחרונה בשל ההסלמה האזורית.

גורם ישראלי מסר לכאן חדשות כי לישראל קיימת זכות להגיב על פגיעת הרחפן - "גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון - שמאפשר לישראל לפעול מול חיזבאללה במקרה ויפר את הפסקת האש". ההשמדה הנרחבת של מנהרות הטרור שבוצעה אמש מהווה ביטוי מעשי למדיניות זו.