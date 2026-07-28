זיני, בנט ( צילום: נועם רבקין פנטון, יונתן סינדל/Flash90 )

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט אישר הבוקר (שלישי) לראשונה את הפגישה שקיים עם ראש שירות הביטחון הכללי דוד זיני, וחשף פרטים על השיחה שהתקיימה בסתר. "הוא זימן אותי וביקש עצה בכמה דברים", מסר בנט בריאיון לתקשורת הכללית, והוסיף: "נתתי את עצתי, כי תמיד אני מתייצב למען ביטחון מדינת ישראל".

כזכור, הפגישה נחשפה ביום ראשון על ידי התקשורת, ועוררה עניין רב בשל העיתוי והנסיבות. על פי הפרסומים, את המפגש יזם ראש השב"כ עצמו, על רקע התבטאויותיו של בנט שלפיהן אם ראש השב"כ יכניס שיקולים פוליטיים לתפקידו - הוא יוחלף. כעת, בנט בחר לשבור שתיקה ולהתייחס ישירות לנושא. כשנשאל אם מדובר בעצות בנושאים ביטחוניים, השיב בנט בחד-משמעות: "בוודאי". עם זאת, הוא הביע צער על כך שהפרטים דלפו לתקשורת: "השיחה עם זיני לא הייתה צריכה לצאת החוצה, הזמינו אותי ושמרתי את זה בסוד". "אבחן כל בעל תפקיד" המשטרה מבקשת עזרה: האם חטפה את ילדיה ונעלמה באזור ירושלים משה כץ | 27.07.26 1 בנט ניצל את ההזדמנות כדי להבהיר את עמדתו לגבי המשך כהונתם של בכירי מערכת הביטחון במידה ויבחר לראשות הממשלה. "אני התרשמתי שזיני היה קצין ממלכתי שפעל לטובת מדינת ישראל", אמר, והוסיף: "כל משרת ציבור שפועל בתקופה הזו בצורה ממלכתית לטובת מדינת ישראל ימשיך להישאר בתפקידו גם אם הוא מונה על ידי הממשלה הנוכחית". מנגד, בנט הזהיר: "משרתי ציבור שלוקחים את התפקיד שלהם לטובת פוליטיקה או צרכים פוליטיים - יוחלפו". הוא הבהיר כי "כשנקים את ממשלת התיקון אני אבחן כל בעל תפקיד האם הוא פועל לטובת אזרחי ישראל". התקפה חריפה על קטאר ונתניהו בהמשך הריאיון, בנט פתח במתקפה חריפה נגד מדינת קטאר ונגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. "קטאר מימנה את טבח ה-7 באוקטובר, הידיים של קטאר טבולות בדם הנרצחים, החטופים וההרוגים שלנו", הכריז בנט, והוסיף: "קטאר במשך 25 שנה פועלת בצורה שיטתית לחיסול מדינת ישראל אבל בשונה מאיראן הם עושים את זה בהמון תחכום". בנט הסביר כי קטאר פועלת "לא רק דרך כלים של טרור ישיר אלא גם כלי השפעה כמו כניסה לאוניברסיטאות אמריקניות והשפעה על הפקולטות". לדבריו, "ה-7 באוקטובר צריך לשנות את התמונה".

ראש השב"כ דוד זיני ( צילום: דוד פזואלו\פלאש90 )

בהתייחסות ישירה לראש הממשלה, תקף בנט: "אני לא יודע למה נתניהו היום לא מכריז על קטאר 'מדינת אויב'. זה יכול להיות שלשכתו קשורה. זה לא מריח טוב". הוא הוסיף כי "ברגע הזה במדינת ישראל יש מאות אנשים שמקבלים כסף מקטאר".

בנט המשיך בביקורת: "קטאר יצרה מפעל השפעה נוראי, זה כמו סרטן אנטישמי אלים ששולח את הגרורות שלו לכל העולם כולל ללשכת ראש ממשלת ישראל". לדבריו, "היום אנחנו יודעים את הנתונים ויודעים שקטאר מימנה את הטבח הזה. הם מחטיפים לנו, גורמים לנפילת חיילנו והידיים שלנו קשורות כי לא הגדרנו אותם כאויב".

"לא סופרים אותנו"

לקראת הפגישה המתוכננת בין ראש הממשלה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, אמר בנט: "אני מאחל לראש הממשלה הצלחה, זה האינטרס הישראלי הכולל". עם זאת, הוא הביע ביקורת חריפה על מעמדה של ישראל בזירה הבינלאומית.

"אנחנו רואים דינמיקה בזמן האחרון שלא סופרים אותנו, קובעים את גורלנו מעל ראשינו", אמר בנט. "אנחנו ראינו את זה בעזה, באיראן, בקטאר בהסכם עם ארה"ב וגם עם טורקיה. בכל האגפים אנחנו לא צד בשולחן שקובע את גורלנו. זה לא דבר טוב, זה לא היה ככה בעבר, זו חולשה מאוד גדולה ואנחנו נצטרך לתקן גם את זה בממשלה הבאה".

בנט תקף את הישגי ממשלת נתניהו: "המבחן הוא במבחני התוצאה. המטרות שממשלת ישראל הגדירה למשל ביחס לאיראן לא הושגו. לא פירוק הגרעין, לא פירוק הייצור הבליסטי ולא התמנון האזורי". הוא הוסיף כי "העובדה שכל הדברים האלה נעשים מעל ראשינו למשל העובדה שעברנו לשלב ב' להכנסת כוחות בין-לאומיים לעזה כשבאותו בור יש את ארדואן ואת קטאר - במבחן התוצאה המצב לא טוב".

שיתוף פעולה עם איזנקוט והירידה בסקרים

לבסוף התייחס בנט לשיתוף פעולה אפשרי עם גדי איזנקוט ומפלגות נוספות לאחר הבחירות. "גדי איש יקר, הוא שותף, אנחנו פועלים להחליף את הממשלה הנוראית הזו", אמר בנט. "גם ליברמן והשחקנים האחרים נדע להסתדר ולעבוד ביחד".

בנט הפנה מסר לציבור: "אני פונה לציבור הישראלי ומפסיק לדבר איתם על חיבורים ודברים כאלה, אני בא למדינת ישראל ואומר איך נתקן את מדינת ישראל. אני חושב שהציבור הישראלי צריך לשאול את עצמו מי יכול לתקן את מדינת ישראל, מי הכי מנוסה, מי הנבחרת הכי מנוסה ומקצוענית לטפל בבעיות האמיתיות של מדינת ישראל".

כשנשאל לגבי הירידה בסקרים, ענה בנט בביטחון: "את הכסף נספור במדרגות". יצוין כי סקר שפורסם לאחרונה העניק למפלגת 'ביחד' שבעה מנדטים בלבד, מה שמהווה ירידה משמעותית לעומת סקרים קודמים.