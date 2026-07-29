מהפך בפרשת רישום מפלגת "ישראל יהודית שלמה ואיתנה": לאחר יותר משנתיים שבהן נדחתה בקשתה להירשם בפנקס המפלגות, הודיעה המדינה כי רשמת המפלגות החליטה לרשום את המפלגה המזוהה עם ברוך מרזל ומיכאל בן ארי. השינוי הגיע בעקבות החלטה חריגה של ראש השב"כ דוד זיני לבחון מחדש את החומרים החסויים שעליהם התבססה ההתנגדות.

על פי הפרסום בערוץ 14, זיני החליט לערוך בחינה מחודשת של המידע המודיעיני שעל בסיסו נמנע עד כה רישום המפלגה. עם השלמת הבחינה, שונתה חוות הדעת באופן מהותי, והשב"כ הודיע כי אינו מתנגד עוד לרישום. בעקבות שינוי עמדת השב"כ, הודיעה המדינה לבית המשפט העליון כי היא מסירה את התנגדותה, ורשמת המפלגות אישרה את הרישום בפנקס המפלגות.

שינוי מהותי בחוות הדעת

עד כה התבססה עמדת השב"כ על חוות דעת שנכתבה בתקופת ראש השב"כ הקודם, רונן בר, ולפיה בידי השירות קיים מידע מודיעיני שלפיו המפלגה היא למעשה המשכה של תנועת "כך". בעקבות חוות דעת זו נדחו בקשות הרישום של המפלגה במשך יותר משנתיים, והמפלגה נאלצה להגיש עתירות חוזרות ונשנות לבית המשפט העליון.

אלא שלאחר בחינה מחודשת של החומר המודיעיני, קבע זיני כי המידע הקיים אינו מצדיק את המסקנה הקודמת. בחוות הדעת המעודכנת נכתב כי קיימת זיקה בין המפלגה לבין תנועת "כך", אך לא נקבע עוד כי מדובר בהמשך ישיר של התנועה - שינוי משמעותי שהוביל בסופו של דבר לאישור הרישום.

"ניצחון גדול לדמוקרטיה"

מייסד המפלגה, יחזקאל חסון, מסר בתגובה להחלטה: "זהו ניצחון גדול לא רק של ישראל יהודית, אלא של עקרונות היסוד של הדמוקרטיה. במשך קרוב לשנתיים נאלצנו להיאבק על הזכות הבסיסית להקים מפלגה ולהציג את דרכנו בפני הציבור".