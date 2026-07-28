בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) על הסף עתירה שהוגשה על ידי "התנועה למען הצדק האמיתי הצדק הדתי" נגד מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי והשר לבטחון לאומי איתמר בן גביר. העתירה עסקה בטענות כי משטרת ישראל מונעת מקבוצות של מפגינים חרדים לממש את זכותם להפגין מול ביתו הפרטי של המפכ"ל בזיכרון יעקב.

שלושת השופטים - הנשיא יצחק עמית, השופטת דפנה ברק-ארז והשופט עופר גרוסקופף - קבעו כי העתירה הוגשה ללא מיצוי הליכים הולם, וחייבו את העותרת בתשלום הוצאות בסך 5,000 שקלים למשטרה ולשר.

ניסיון הפגנה שנחסם

על פי הפירוט בעתירה, ב-30 ביוני 2026 הגיעה לזיכרון יעקב קבוצה של מפגינים הנמנים על הקהילה החרדית בהסעות מאורגנות, במטרה להפגין מול בית המפכ"ל. אולם, כוחות משטרה מנעו את כניסת המפגינים לאזור ובכך סיכלו את האפשרות לקיים את ההפגנה המתוכננת.

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העותרת טענה כי "המפכ"ל מנצל את כוחו לרעה כדי למנוע קיום הפגנות מול ביתו, תוך פגיעה חמורה בזכות להפגין", ודרשה להסיר את כל המגבלות הנוגעות לקיום הפגנות מול בית המפכ"ל. בנוסף, העותרת אף דרשה כי השר בן גביר יפטר את המפכ"ל מתפקידו.

כזכור, המתח סביב סוגיית הגיוס הולך ומחריף בחודשים האחרונים, כאשר גדולי ישראל קוראים לעצרות המוניות למען כבוד התורה ובני הישיבות.

המדינה: קיים מתווה מוסדר

בתגובה מקדמית מטעם המדינה בשם המשטרה, נטען כי יש לדחות את העתירה על הסף. המדינה הדגישה שב-28 במאי 2026 פרסמה המשטרה מתווה מוסדר לקיום הפגנות מול בית המפכ"ל, הקובע כללים שונים בנדון, לרבות לעניין מועדים ושעות לקיום הפגנות וכן מיקומן.

עוד נטען מטעם המדינה כי "בפניות שצורפו לא צוין מועד ספציפי לקיום מחאה, ולכן לא ברורה הדחיפות במתן מענה; ולא נערכה פנייה לגורמים הרלוונטיים לקיום הפגנות באזור בית המפכ"ל. כמו כן, אילו העותרת הייתה מקיימת מיצוי הליכים, הרי שהיא הייתה נחשפת למתווה".

בנוסף הצדיקה המדינה את החסימה בכך ש"התקבל מידע מודיעיני קונקרטי, שהקים חשש ממשי להפרות סדר חמורות בסביבת בית המפכ"ל". בצד זאת, הבהירו המשיבים כי "מדובר באירוע קונקרטי שחלף", וכי ניתן לקיים מחאה בקרבת בית המפכ"ל בהתאם להוראות המתווה.

השופטים: כריכה בלתי ראויה של סעדים

שופטי בית המשפט העליון קבעו: "הגענו לכלל מסקנה כי דין העתירה להידחות על הסף משלל טעמים. ראשית, העתירה הוגשה ללא מיצוי הליכים הולם".

עוד כתבו השופטים בהחלטתם: "בענייננו, העותרת כרכה יחד הן את הסעדים הנוגעים לקיום הפגנות מול בית המפכ"ל והן את הסעדים הנוגעים לפיטורי המפכ"ל. כל אחד מנושאים אלה מצריך תשתית עובדתית ונורמטיבית אחרת – באופן שאינו מאפשר לדון בהם במסגרת אותה עתירה. בסיכומו של דבר, דין העתירה להידחות".

לצד דחיית העתירה על הסף, פסק בית המשפט כי העותרת תישא בהוצאות המשטרה והשר בסך של 5,000 שקלים.