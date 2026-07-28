פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, המייחס לו שתי עבירות תקיפה של עובדי תחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים פעיל. טובול מצידו דוחה מכל וכל את ההאשמות, מזכיר כי מפקדיו בצה"ל גיבו אותו לחלוטין לאחר תחקיר מבצעי, וטוען כי מדובר ברדיפה פוליטית של הפרקליטות נגד נבחרי ציבור.

כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אבי ביטון מפרקליטות מחוז דרום, מתייחס לאירוע שהתרחש בחודש ספטמבר 2024. על פי הנטען, טובול שהה במקום במסגרת שירות מילואים פעיל, נכנס לחנות הנוחות בתחנת הדלק בכפר עזה לאחר שאזרח במקום הלין בפניו על מוזיקה בשפה הערבית שבקעה מרכבו של אחד העובדים.

הגרסה המשפטית: עימות בתחנת הדלק

בכתב האישום נטען כי טובול דרש מהעובד להפסיק את השמעת המוזיקה, ובהמשך אחז בעורפו, צעק עליו, היכה בפניו, דחף אותו לעבר הרכב ואף הניף את נשקו האישי. עוד נטען כי לאחר מכן התעמת טובול גם עם עובד נוסף ששאל לפשר המתרחש, ודחף אותו באזור הגרון והסנטר תוך הנפת הנשק, עד שהופרדו על ידי חיילים ועוברי אורח.

"שירתתי 500 יום במילואים, המפקדים גיבו אותי לחלוטין"

בשיחה שקיים טובול בשיחה עם 'בבלי', הוא מציג תמונה שונה לחלוטין של אירוע מבצעי בזמן לחימה, ומביע תסכול עמוק מהתנהלות הפרקליטות. "ב-7 באוקטובר הוקפצתי כמו רבים להגנה על אזרחי מדינת ישראל. מאז שירתתי במילואים כ-500 ימים, הייתי בעזה במספר סבבים, וכן בחברון ובקלקיליה", מסר טובול.

"במהלך אירוע של ניסיון דריסה פעלתי כפי שלימדו והכשירו אותי כלוחם בצה"ל, מתוך מטרה אחת – להציל חיים ולהגן על אזרחי ישראל. לאחר תחקיר צבאי יסודי ומעמיק של מפקד הגדוד ומפקד החטיבה שקבעו כי פעלתי כראוי ובהתאם לנהלים ולנסיבות המבצעיות, החליטה פרקליטות המדינה, באופן חריג ותמוה, להגיש נגדי כתב אישום", הוסיף והסביר את הרקע לכתב האישום המקומם.

טובול הדגיש כי המערכת הצבאית תומכת בו והוא מיוצג על ידי הסנגוריה הצבאית. "אני מכהן כסגן ראש העיר בבאר שבע, ולתחושתי ההחלטה בענייני אינה מנותקת מהרקע הציבורי והפוליטי שלי. אני רואה בכך רדיפה פוליטית הפוגעת בי, בשמי הטוב ובמשפחתי, ומשדרת מסר מסוכן לכל לוחמי צה"ל ומפקדיהם שגם כאשר הם פועלים כפי שהוכשרו ומקבלים גיבוי ממפקדיהם – הם עלולים למצוא את עצמם על ספסל הנאשמים. אני בטוח בחפותי ואוכיח אותה בבית המשפט", הבהיר.