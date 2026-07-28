פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד שמעון טובול, סגן ראש עיריית באר שבע, המייחס לו שתי עבירות תקיפה של עובדי תחנת דלק בכפר עזה במהלך שירות מילואים פעיל. טובול מצידו דוחה מכל וכל את ההאשמות, מזכיר כי מפקדיו בצה"ל גיבו אותו לחלוטין לאחר תחקיר מבצעי, וטוען כי מדובר ברדיפה פוליטית של הפרקליטות נגד נבחרי ציבור.
כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד אבי ביטון מפרקליטות מחוז דרום, מתייחס לאירוע שהתרחש בחודש ספטמבר 2024. על פי הנטען, טובול שהה במקום במסגרת שירות מילואים פעיל, נכנס לחנות הנוחות בתחנת הדלק בכפר עזה לאחר שאזרח במקום הלין בפניו על מוזיקה בשפה הערבית שבקעה מרכבו של אחד העובדים.
הגרסה המשפטית: עימות בתחנת הדלק
בכתב האישום נטען כי טובול דרש מהעובד להפסיק את השמעת המוזיקה, ובהמשך אחז בעורפו, צעק עליו, היכה בפניו, דחף אותו לעבר הרכב ואף הניף את נשקו האישי. עוד נטען כי לאחר מכן התעמת טובול גם עם עובד נוסף ששאל לפשר המתרחש, ודחף אותו באזור הגרון והסנטר תוך הנפת הנשק, עד שהופרדו על ידי חיילים ועוברי אורח.
"שירתתי 500 יום במילואים, המפקדים גיבו אותי לחלוטין"
בשיחה שקיים טובול בשיחה עם 'בבלי', הוא מציג תמונה שונה לחלוטין של אירוע מבצעי בזמן לחימה, ומביע תסכול עמוק מהתנהלות הפרקליטות. "ב-7 באוקטובר הוקפצתי כמו רבים להגנה על אזרחי מדינת ישראל. מאז שירתתי במילואים כ-500 ימים, הייתי בעזה במספר סבבים, וכן בחברון ובקלקיליה", מסר טובול.
"במהלך אירוע של ניסיון דריסה פעלתי כפי שלימדו והכשירו אותי כלוחם בצה"ל, מתוך מטרה אחת – להציל חיים ולהגן על אזרחי ישראל. לאחר תחקיר צבאי יסודי ומעמיק של מפקד הגדוד ומפקד החטיבה שקבעו כי פעלתי כראוי ובהתאם לנהלים ולנסיבות המבצעיות, החליטה פרקליטות המדינה, באופן חריג ותמוה, להגיש נגדי כתב אישום", הוסיף והסביר את הרקע לכתב האישום המקומם.
טובול הדגיש כי המערכת הצבאית תומכת בו והוא מיוצג על ידי הסנגוריה הצבאית. "אני מכהן כסגן ראש העיר בבאר שבע, ולתחושתי ההחלטה בענייני אינה מנותקת מהרקע הציבורי והפוליטי שלי. אני רואה בכך רדיפה פוליטית הפוגעת בי, בשמי הטוב ובמשפחתי, ומשדרת מסר מסוכן לכל לוחמי צה"ל ומפקדיהם שגם כאשר הם פועלים כפי שהוכשרו ומקבלים גיבוי ממפקדיהם – הם עלולים למצוא את עצמם על ספסל הנאשמים. אני בטוח בחפותי ואוכיח אותה בבית המשפט", הבהיר.
הרקע המתוח בדרום: תחושת ביטחון ירודה ואיומים דמוגרפיים
האירוע המדובר מתרחש על רקע מציאות ביטחונית וחברתית מורכבת במיוחד בבירת הנגב ובסביבתה. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס), תושבי באר שבע סובלים מתחושת ביטחון אישי ירודה במיוחד בהשוואה ליתר הערים הגדולות בישראל.
רק 63.8% מתושבי העיר מדווחים כי הם חשים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה – הנתון הנמוך ביותר שנמדד מבין הערים הגדולות. כ-43.5% מתושבי באר שבע חוששים מאירועי טרור באזור מגוריהם – גם כאן מדובר בשיעור הגבוה ביותר בארץ. כ-25.8% מהתושבים דיווחו על חשש להיפגע מאירועי פשיעה או אלימות, נתון המציב את באר שבע בראש רשימת הערים המאויימות מפשיעה.
התחזית הדמוגרפית: אתגר זהותי לנגב
במקביל למצוקת הביטחון האישי, דוח מקיף של 'מכון ריפמן לפיתוח הנגב' מציג תמונת מצב מדאיגה לגבי העתיד הדמוגרפי של האזור. לפי נתוני המכון, האוכלוסייה הבדואית בנפת באר שבע גדלה בקצב כמעט כפול מזה של האוכלוסייה היהודית – 3.8% לעומת 2.1% בשנה.
מגמה זו, על פי החוקרים, עלולה לשנות את צביון המרחב כולו. תוך 6 שנים בלבד צפוי להיווצר שוויון דמוגרפי מלא במרכז הנפה, כאשר כל אוכלוסייה תמונה כ-425 אלף תושבים. לקראת שנת המאה למדינה, התחזית מראה על שוויון דמוגרפי מלא בכל רחבי נפת באר שבע, עם כ-457 אלף תושבים בכל קבוצה.
מציאות זו מעצימה את החשש בקרב תושבי הדרום מפני אובדן המשילות והביטחון האישי, ומסבירה את הרגישות הציבורית הגבוהה סביב תפקודם של כוחות הביטחון ונציגי הציבור המקומיים.
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