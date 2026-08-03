לוחמים באיחוד האמירויות ( צילום: משרד ההגנה של איחוד האמירויות הערביות )

פרצת אבטחת מידע חמורה בחברת אלביט מערכות הובילה לחשיפת מסמכים פנימיים רגישים ביותר, המגלים פרטים על עסקת נשק נרחבת עם איחוד האמירויות.

המסמכים, שהושגו ככל הנראה מחשבון דואר אלקטרוני אישי של בכיר בחברה ופורסמו ברשת על ידי קבוצת האקרים המזוהה עם גורמי מודיעין איראניים, מגלים תכתובות סודיות בנוגע לאספקת מל"טים מתקדמים וחימושים מדויקים בהיקף כספי של מיליארדי דולרים. על פי תחקיר שפורסם בעיתון "הארץ", הדליפה מספקת מבט נדיר אל מאחורי הקלעים של היחסים הביטחוניים בין ישראל לאמירויות, המתקיימים על רקע המלחמה מול איראן ומשטריה. העסקאות הנרחבות, המגיעות להיקפים של מיליארדי דולרים, מתנהלות רחוק מעין הציבור.

כטב״מ, מדגם הרמס 900 של אלביט מערכות ממריא ( צילום: קרדיט לצלם - נחמיה גרשוני-איילהו )

דרישה מבצעית בלוח זמנים דחוף

P-8 פוסידון: תשובה ישראלית לאימפריה התת ימית של ארדואן דוד הכהן וב. ניסני | 25.07.26

המסמכים שנחשפו מגלים כי האמירויות פנו לאלביט בדרישה לאספקה מהירה של שישה מל"טים מתקדמים מסוג "הרמס 900", המכונים בצה"ל "כוכב". מערכות אלו משמשות למשימות מודיעין ותקיפה, ומהוות כלי מרכזי ביכולות הלחימה המודרניות.

התוכנית הכוללת של האמירויות כללה הרחבה ל-45 מל"טים במסגרת 15 מערכות שלמות, בשווי כולל המוערך בכ-1.3 מיליארד דולר.

הדרישה המבצעית הדחופה משקפת את המתיחות הביטחונית החריפה באזור. כידוע, העימות מול איראן הוביל להידוק חסר תקדים ביחסים האסטרטגיים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שהפכה לבעלת ברית אזורית מרכזית של ירושלים. במהלך העימות העבירה ישראל לאמירויות מערכות הגנה מתקדמות, ביניהן כיפת ברזל ומערכת הלייזר מגן אור, שסייעו ליירט כ-3,000 טילים וכטב"מים שנורו מאיראן.

הגנה אווירית מבית רפא"ל ( צילום: Rafael Advanced Defense Systems @RAFAELdefense )

פרויקט "יסמין 3" - חימוש מואץ

מעבר לעסקת המל"טים, המסמכים חושפים פרויקט חימוש נוסף הנושא את השם "יסמין 3", הכולל ייצור של 6,000 קיטים של פצצות מונחות בתוך שלושה חודשים בלבד. לוח הזמנים הקצר מעיד על דחיפות מבצעית גבוהה ועל צורך מיידי של האמירויות בחימושים מדויקים.

העסקאות הנרחבות הללו מתרחשות על רקע הברית בין סין, רוסיה ואיראן, שמזרימה תשתית טכנולוגית מתקדמת, מודיעין צבאי ודלק חיוני למשמרות המהפכה. המציאות האזורית המורכבת מחייבת את האמירויות להתחמש במערכות מתקדמות ולהדק את שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל.

תגובת החברה ושאלות אבטחה

מחברת אלביט נמסר בתגובה לתחקיר 'הארץ' כי החברה אינה מתייחסת למידע עסקי הנוגע ללקוחותיה וכי הנתונים שפורסמו אינם משקפים את המציאות העסקית. עם זאת, החברה לא הכחישה את עצם קיומה של פעילות עסקית עם האמירויות.

פרצת האבטחה החמורה מעלה שאלות קשות בנוגע לאבטחת המידע בתעשייה הביטחונית הישראלית. השימוש בחשבון דואר אלקטרוני אישי לתכתובות עסקיות רגישות מהווה פרצת אבטחה בסיסית, ועלול לחשוף מידע מודיעיני רגיש לגורמים עוינים.