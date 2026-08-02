שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הערב (יום ראשון) בריאיון טלוויזיוני על מינויו של האלוף דדו בר כליפא, המכהן כיום כראש אגף כוח האדם בצה"ל, לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. המינוי נעשה בהמלצת הרמטכ"ל, כך נמסר.

בריאיון שנערך בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14, הביע שר הביטחון ביקורת על האלוף אבי בלוט, המכהן כיום בתפקיד מפקד פיקוד המרכז. לדברי כ"ץ: "אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ"ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה".

השר הוסיף והבהיר: "הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה - למנות את האלוף דדו בר כליפא לאלוף פיקוד המרכז. כי אני רוצה גם בפיקוד המרכז - צה"ל שחותר להכרעה, שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים".

רקע המחלוקת נוגע לצו הגבלה שהוצא נגד טל ינון דרדיק, החשוד בהתעללות בערבים. שר הביטחון הורה שלא לחדש את הצו, אך האלוף בלוט ופרקליטות מחוז ירושלים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד ועדת הערעורים ביהודה ושומרון, בדרישה להשאיר את הצו בתוקף.

לטענת שר הביטחון, "בשל פגמים באופן הוצאת הצו", שהוגש על ידי פיקוד המרכז בהתאם להמלצות השב"כ, הוא הנחה שלא לחדשו אלא "להתמודד עם הבעיה בדרכים אחרות". האלוף בלוט נכנס לתפקידו כמפקד פיקוד המרכז ביולי 2024.

יצויין כי מי שממנה אלופים בצה״ל הוא הרמטכ״ל. באישור של שר הביטחון. הפעם, שר הביטחון הודיע על המינוי בשידור חי, כאשר הרמטכ״ל לא ידע על כך מראש דבר.