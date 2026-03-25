מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נפגש עם ראשי רשויות ואמר להם: "המסר ברור - לא מגיבים לטרור, מקדימים אותו ומכריעים אותו" | אלוף בלוט: "שיתוף הפעולה ההדוק אתכם - ראשי המועצות בגזרה, הוא מרכיב מרכזי ביכולת לשמור על ביטחון התושבים. במערכה הזו אין קיצורי דרך - תיאום ויוזמה הם המפתח" | צפו (צבא)
מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט בסיום ביקורת פתע שערך בפיקוד: "מצב היסוד אליו צריך להיערך הוא מוכנות למלחמה בהפתעה. אנחנו נדרשים לשמור על רמת מוכנות ודריכות גבוהים לצד ניצול הזמן לחיזוק היסודות המקצועיים שלנו" (צבא)
כ-100 נערים יהודים לקחו חלק בהתפרעויות ליד טול כרם, בהן נפצעו ארבעה פלסטינים, והושחתו רכוש וכלי רכב | כוח צה"ל שהגיע למקום עיכב רק ארבעה מהמתפרעים לחקירה - שניים הצליחו להימלט | מפקד פיקוד המרכז: "אירועי האלימות החמורים, שבנס היו ללא הרוגים, מערערים את היציבות הביטחונית" (צבא)
אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שספג במהלך שירותו ביקורת רחבה מציבור המתיישבים, אמר בטקס חילופי מפקדים כי "אנו לא מתעלמים מנוער השוליים האנרכיסטי שמצא לו כר נוח ושורף כל נחלה טובה" | לדבריו, "את כל פעולותינו המבצעיות אנו מקיימים בגישה התקפית" (צבא)
עיתון "הארץ" פרסם מאמר חריף נגד אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ובו השווה בין האלוף למפקד נאצי | ראש הממשלה נתניהו, שרים בכירים מהקואליציה והאופוזיציה גינו את הדברים בחריפות, כינו אותם "עלילות דם אנטישמיות", והביעו תמיכה מלאה באלוף בלוט ובפעילות צה"ל למיגור הטרור ביהודה ושומרון (פוליטי)
לאחר שהערב דווח כי הרמטכ"ל זמיר ומפקד פיקוד המרכז בלוט ביקרו בחווה חדשה ביו"ש שהוקמה על אדמות מדינה שלא כחוק, הפוליטיקאים מימין משגרים הודעות תמיכה וברכות לזמיר ובלוט על "הביקור החשוב בחוד החנית של ההתיישבות" (פוליטי)
אלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט, חתם אתמול על צו האוסר על אזרחים ישראלים ופלסטינים ברחבי יהודה ושומרון לעטות כיסוי על פניהם | על פי הצו, העונש על העבירה יוכל להגיע עד לשנתיים מאסר | בהתיישבות זועמים על ההחלטה שלא הופעלה עד היום כנגד פורעים פלסטיניים (חדשות)
מפקד פיקוד מרכז אבי בלוט השתתף עם ראש מועצת שומרון בהערכת המצב של מטה החירום של המועצה |דגן העביר לאלוף בלוט מסר מחזק: "ההתיישבות חזקה - אנחנו מחזקים ומגבים את צה"ל ומנצחים ביחד את האתגרים. יודעים שיש על מי לסמוך" (חדשות, צבא)
האוגדה המזרחית, עוצבת גלעד (96) הופעלה: מפקד פיקוד המרכז ומפקד האוגדה קיימו הערכת מצב ייעודית; באוגדת יהודה ושומרון נמשכת פעילות סיכול משמעותית |במהלך הלילה כוחות הביטחון עצרו ביו"ש 25 מבוקשים, בניהם חוליית מחבלים שנעצרה במרחב שכם על ידי לוחמי יחידת דובדבן (צבא וביטחון)
ברקע הביקורת על פעילותו, אלוף פיקוד המרכז נפגש בליל שבת האחרון עם תושבי היישוב ברוכין - בה התגוררה הנרצחת צאלה ג"ז הי"ד | הוא נשאל על ידי התושבים: "איך אתה חותם על צווים מנהליים נגד מתיישבים בלי שום משפט וראיות?" וענה: "אני סומך על השב"כ בעיניים עצומות" (בארץ)
לאחר עימותים בין רועי צאן יהודים, לבין ערביים תושבי חברון בליל שישי האחרון, החליטו בצה"ל לצאת לפעילות מבצעית, בה השחיתו ופגעו בציוד בניגוד לפקודות | מפקד הפיקוד בלוט: "מדובר באירוע חמור המנוגד לרמה המקצועית והערכית, של צה"ל" (צבא)
ההחלטה
של אלוף פיקוד מרכז,
אבי בלוט,
לאשר כניסה של 15,000
פועלים נוספים מיהודה
ושומרון לשטח ישראל,
עוררה סערה | פורום כיתות הכוננות
וגורמים נוספים יוצאים
נגד המהלך וטוענים שמדובר בסכנה ליישובים
(חדשות
ביטחון)