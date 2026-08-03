מערכת הביטחון ממשיכה במאמציה לגיוס חרדים, והפעם היא מכוונת לאוכלוסייה שכבר חצתה את גיל הפטור הרשמי. על פי תכניות שמתגבשות בצה"ל, בחודשים הקרובים צפוי להתחיל ניסיון להקמת גדוד מילואים המוגדר כ"ייעודי", שיפעל במסגרת אוגדת "יערה" - אוגדת החי"ר-הקל של פיקוד העורף.

הגדוד המתוכנן, שאמור לפעול תחת חטיבת "שילה", נמצא כבר בשלבי ארגון מתקדמים. במערכת הביטחון מדווחים כי הושלמו הסיכומים לגבי מינוי מפקד הגדוד וסגנו שינהלו את המערך. על פי התכנון הצבאי, המתגייסים הראשונים אמורים להיקלט במסגרת מסלולי גיוס המכונים "שלב ב'".

מיקוד באזרחים מעל גיל הפטור

בשלב הראשוני, כך מבהירים גורמי התכנון, תהליך הגיוס לא יפנה לצעירים כלל. המסלול יתאפשר אך ורק למתגייסי "שלב ב'" חדשים - כלומר אזרחים שנמצאים כבר כיום בגיל הפטור ושלא שירתו בעבר בשירות צבאי.

אותם מבוגרים שיבחרו להתגייס יעברו לאחר חיולם הכשרה הכוללת טירונות ברמת 03 ו-05, בהתאם לתפקידים המבצעיים שהצבא מייעד עבורם. לפי גורם המעורה בפרטי התוכנית, הצבא מייעד את היחידה בעיקר למתן מענה אבטחתי והגנתי באזורי הערים החרדיות ביהודה ושומרון ובאזורי קו התפר משני צידי הגדר.

"המטרה בסוף היא להרחיב את השורות כמה שיותר", אמר הגורם והוסיף: "הצורך מבצעית הוא גדול ונתרחב בהתאם להיענות. להערכתי, בתוך שלוש שנים נהפוך לחטיבה, וחטיבת מילואים חרדית לוחמת זה כבר לא חזון רחוק".

פגישת התנעה עם בעלי תפקידים

כחלק מההיערכות של גורמי המטה בצבא והארגונים המסייעים למהלך, נערכה לפני כשבוע "פגישת התנעה" בבית נצח יהודה. בפגישה זו השתתפו יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים (יוהל"ח) תא"ל אבינועם אמונה, מפקד החטיבה, המפקד והסגן המיועדים לגדוד, לצד מנהלים מארגונים אזרחיים.

בין המשתתפים: סא"ל במיל' יוסי לוי מנכ"ל 'שומר ישראל', יחיאל רדוצקי סמנכ"ל 'ארגון משרתי המילואים החרדים' ונציגי ארגון 'נתיבים'. לפי צפי גורמי התכנון בצבא, השאיפה היא להשלים את גיוס המחזור הראשון עד לחודש ינואר 2027.

במערכת הביטחון טוענים כי מדובר במסלול המוגדר על ידם כ"מותאם לחיילי מילואים חרדים", וכי מעורבותו של תא"ל אמונה נועדה לבחון מתן תנאים מותאמים עבור מי שבוחרים להשתלב במסלול זה.

מתיחות סביב נושא הגיוס

המהלך מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בנושא גיוס לומדי תורה. לפני תקופה קצרה פנה סא"ל במיל' יוסי לוי, מנכ"ל האיגוד הלאומי לשילוב חרדים בצה"ל ובמערכת הביטחון "שומר ישראל", בפניה דחופה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר ולמפכ"ל משטרת ישראל, בדרישה להגביר את המעטפת האבטחתית סביב הגורמים העוסקים בגיוס.

"בתקופה האחרונה נחצו קווים אדומים", טען לוי במכתבו. "מה שהיה בעבר קריאות גנאי ופשקווילים, הפך לאיומים ישירים, מוחשיים ומסוכנים". כזכור, התרחש אירוע חריג במהלך טקס סיום קורס מפקדי כיתות של חטיבת החשמונאים, כאשר קבוצת מפגינים ניסתה לחסום את רכבו של לוי.