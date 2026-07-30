מתקפה חזיתית בביטאון ש"ס

סערה פוליטית: ביטאון ש"ס "הדרך" יוצא במאמר מערכת חריף נגד מפלגות המרכז ובפרט נפתלי בנט, ומאשים אותם בטיפוח שנאה שיטתית נגד הציבור החרדי למען הון פוליטי. לדברי העיתון, הניסיון להתנתק מהחרדים ולהתאחד עם השמאל מוכיח ששנאה אינה בונה דרך אמיתית לטווח ארוך.

פלונטר הצ'קלקות של גולדקנופף

משרד התחבורה מבהיר כי ההיתר להפעלת צ'קלקות כחולות שניתן ליצחק גולדקנופף מיועד אך ורק למילוי תפקידו הרשמי, ואינו תקף כלל במחאות פוליטיות. נוסף על כך, הודגש כי השימוש בפנס אדום אסור לחלוטין על פי חוק בכל מצב, מה שמעלה סימני שאלה כבדים על התנהלותו בשיירת המחאה האחרונה.

מהדורת קיץ ספיישל בין הזמנים - בטבריה ובית שמש | מעייריב איצלה כץ | 27.07.26 3

משבר כשרות באסף הרופא

משבר כשרות חריף פרץ במרכז הרפואי שמיר (אסף הרופא) לאחר שיחידת האכיפה התריעה כי המוסד פועל ללא תעודת כשרות רשמית מטעם הרבנות המקומית. מנגד, הנהלת בית החולים דחתה את ההאשמות בתוקף, הבהירה כי היא פועלת בהתאם לנהלי משרד הבריאות המחמירים, והאשימה בהפצת מידע שגוי ומטעה את הציבור.

שיירת 63 העצורים מגיעה לירושלים

שיירת ענק היסטורית הכוללת 63 רכבים יצאה מבית שמש לעבר ירושלים, כשהיא נושאת את משוחררי מחאת בני הישיבות. השיירה עוברת בשכונות החרדיות לקול תשואות ההמונים, בדרכה לכיכר השבת שם צפוי להתקיים מעמד ענק ורב-רושם בהשתתפות גדולי ישראל ונאומים סוערים נגד גזירת הגיוס.

צילום: Doovidl

שחרור עילוי התורה למירון

אחרי חודשים ארוכים בכלא הצבאי בשל עון לימוד תורה, שוחרר הבוקר בחור הישיבה המצטיין חיים יצחק קלצקין. עם צאתו התקבל בשיירת טנדרים, חגיגות ענק סוערות בעיר אלעד, ונסיעה דחופה ומיוחדת לציון הרשב"י במירון לתפילה אדירה להצלת עולם התורה מפני גזירת הגיוס.