עצורי סולברג הם כינוי לעשרות מפגינים חרדים שנעצרו במהלך הפגנות מול ביתו של השופט נעם סולברג, שופט בית המשפט העליון. המחאה התמקדה בפסיקות שיפוטיות שנתפסו בציבור החרדי כפוגעות בערכיו ובאורח חייו. במהלך ההפגנות נעצרו 62 מפגינים, כאשר המשטרה זיהתה בקרב העצורים 19 אנשים שהוגדרו כעריקים מהשירות הצבאי והועברו לטיפול המשטרה הצבאית.

האירוע עורר דיון ציבורי רחב בנוגע לגבולות המחאה החוקית, לזכות הפרטיות של שופטים ולסוגיית הגיוס בציבור החרדי. המעצרים והטיפול בעריקים הפכו לנקודת מחלוקת נוספת בין הציבור החרדי לרשויות האכיפה, כאשר מנהיגים חרדים טענו כי מדובר בפגיעה בחופש המחאה ובניסיון להפחיד מפגינים.

המשטרה הצדיקה את המעצרים בטענה שההפגנות חרגו מגבולות החוק, כללו הפרעות לסדר הציבורי והפרת צווי איסור התקהלות. העברת העריקים למשטרה הצבאית נעשתה בהתאם לנהלים הקיימים, אך עוררה ביקורת על השימוש בהפגנות כהזדמנות לאיתור עריקים. הציבור החרדי ראה בכך צעד פרובוקטיבי שמטרתו להרתיע מפגינים עתידיים.

האירוע משקף את המתחים המתמשכים בין הציבור החרדי למערכת המשפט בישראל, במיוחד בנושאים הנוגעים לאורח החיים החרדי ולסוגיית הגיוס לצבא. השופט סולברג, שמכהן בבית המשפט העליון, היה מעורב במספר פסיקות שעוררו מחלוקת בציבור החרדי, מה שהפך אותו למוקד למחאות.

המקרה העלה שאלות משפטיות חשובות לגבי האיזון בין חופש הביטוי והמחאה לבין זכות הפרטיות של שופטים ואנשי ציבור. בעוד שהזכות למחות מוכרת כזכות יסוד בדמוקרטיה, הפגנות מול בתים פרטיים מעוררות דילמות משפטיות ואתיות מורכבות.