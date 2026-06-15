מחריף משבר האמון בין הממשלה לנציגים החרדים: המפלגות החרדיות, ש"ס ויהדות התורה, הודיעו ליו"ר הקואליציה אופיר כץ על הפסקת שיתוף הפעולה בהצבעות במליאה. ההחלטה הדרמטית התקבלה לאחר שהתברר כי 'חוק המעונות' שאמור לעקוף את הנחיית בג"ץ והיועמ"שית לשלילת סבסוד מעונות היום מילדי אברכים - לא יעלה היום להצבעה בקריאה ראשונה, זאת בניגוד לסיכומים המוקדמים.

בתגובה - המפלגות החרדיות הודיעו כי בכוונתן להחרים את כל הצבעות הקואליציה, מה שהוביל להסרתן מסדר היום הפוליטי של הכנסת על ידי יו"ר הקואליציה ח"כ אופיר כץ. כל הפרטים בהרחבה - במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ.

של מי האצבע בסכר?

ברקע הדיווח על מעצר אברך נוסף על ידי המשטרה בצומת גילת סמוך לאופקים, והסגרתו לידי המשטרה הצבאית, היום נחשף ע"י ארי קלמן בחדשות i24newz, כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם יוזמה דרמטית להפסקת מעצרי עריקים מהמגזר החרדי באופן מוחלט.

שעות אחרי הדיווח של קלמן, יושב ראש ש"ס אריה דרעי מיהר לקחת קרדיט על המהלך בטענה כי כבר לפני שבועיים הוא פנה למזכיר הממשלה יוסי פוקס בדרישה לעצור את הסאגה בה לומדי תורה מושלכים לכלא.

אז מהו המתווה המדובר וכיצד הוא ישפיע על מעצרי עריקים בישראל? כל הפרטים בהרחבה, במהדורת מעייריב שלפניכם.

אדמו"ר בשערי הכלא

מסדרונות בית המשפט הצבאי בכלא 10 היו עדים אתמול למחזה בלתי נשכח: אדמו"ר מחוג חתם סופר הגיע באופן נדיר לשערי הכלא, כדי להשתתף אישית ולהיות נוכח בדיון בעניינו של נכדו, האברך החשוב ר' משה מרדכי וייס - מעצורי סולברג.

אלא שהאדמו"ר מחוג חתם סופר לא הסתפק בחיזוק הנכד שלו בלבד. בצעד אצילי, הוא ניצל את שהותו במתחם כדי לפנות אל שאר האסירים החרדים השוהים במקום ואל בני משפחותיהם המודאגים. הוא העתיר עליהם ברכות חמות, כשהוא מחזק את ידיהם על עמידתם האיתנה למען שמירת עולם התורה.

מה לחש האדמו"ר לנכדו ומה גזר הדין הצפוי לנכד, המוגדר עריק פרק זמן ממושך? כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

פרסום ראשון

לפני שבועיים בדיוק הורתה היועמ"שית על עצירה מיידית של החזרי מס על תרומות למוסדות חרדים בהם לומדים חייבי גיוס. מדובר על מכת מוות כלכלית למוסדות רבים הנשענים על תרומות, כשחלק מהתורמים לוקחים בחשבון את החזרי המס בגין אותם תרומות ומגדילים בהתאם את התרומות.

ההנחיה של היועמ"שית גרמה לבלבול רב במוסדות החרדים והובילה לחילוקי דעות בין הפרשנים המשפטיים ורואי החשבון של המוסדות החרדים באשר לדרכי הפעולה וההתמודדות בסוגיה. אחת האופציות שהועלתה היא "סילוק" למראית העין של תלמידים בגילאי גיוס, כך שברשימות המוסד הרשמיות המוסד לא יוכרז ככזה המחזיק בשורותיו סרבני גיוס וכך המדינה לא תוכל לשלול את הטבת סעיף 46 ה-כל כך קריטי עבור המוסדות.

במכתב מיוחד שנשלח היום במייל לראשי המוסדות החרדים, קרן עולם התורה פורסת מתווה חדש ויצירתי שנועד להבטיח כי התקצוב ללומדי התורה לא ייפגע, גם לנוכח השינויים הפרשניים בנושא סעיף 46.

המכתב, שנשלח לאחר סדרה של התייעצויות מעמיקות עם רואי חשבון ואנשי מקצוע בתחום המיסוי והעמותות כפי שנכתב בהודעה הרשמית, מציע "מסלול עוקף מורכבות". הקרן מבהירה כי מוסדות שיבחרו להסיר תלמידים מסוימים מדיווחי העמותה (בשל מורכבות משפטית או השעיה), לא יאבדו את תמיכת הקרן – שכן הקרן תמשיך לתקצבם בדרכים אחרות.

בקרן מדגישים כי לא מדובר בהנחיה גורפת או בהמלצה שלהם לנהוג כך, אלא במתן כלים למוסדות לפעול בהתאם לייעוץ משפטי אישי, תוך שהם מדגישים את המחויבות הבלתי מתפשרת להמשך העברת התקציבים ללומדי התורה בכל דרך אפשרית.

כל הפרטים על התכנית המבריקה של קרן עולם התורה ותוכן המכתב המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם.

בהשתתפות האדמו"ר וחברי הכנסת

מאות חסידי סערט ויז'ניץ בבית שמש, השתתפו במעמד אדיר ומיוחד שלא זכור כדוגמתו מזה זמן בעיר - שמחת הכנסת ספר התורה המהודר, שנתרם לבית המדרש המקומי ברמת בית שמש ד' 3. השמחה, שהקיפה את רחובות העיר, הפכה למפגן עוצמה של התחדשות וצמיחה רוחנית.

באירוע השתתפו גם חברי הכנסת של סיעת 'אגודת ישראל', שהוזמנו רשמית על ידי הנהלת המוסדות וביקשו לחזק את התפתחות הקהילה בעיר. צפו בתיעודים במהדורת מעייריב שלפניכם.