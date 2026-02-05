עיר התורה והחסידות בני ברק לבשה חג, כשעשרות אלפי חסידים ואנשי מעשה גדשו את רחובותיה. במהלך הימים המרוממים נהרו רבבות אל היכלי החסידות הגדולים בעיר, כדי לשהות בצל קודשם של האדמו"רים, לשמוע דברי אלוקים חיים ולהתעלות בטישים שנמשכו שעות ארוכות אל תוך הלילה | לאחר יומיים רצופים של רוממות, יצא הצלם שוקי לרר לתעד את רגעי השיא של מוצאי החג בלמעלה מעשר חצרות קודש | צפו בגלריה המרהיבה (חסידים)
צפו בתיעוד משמחת נישואי נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר, ונכד הגאון רבי מרדכי גלבר, רב קהילת מונקאטש בב"ב, בן להרב אלתר אברהם אלטמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר משידלובצא, והגאון רבי שלמה גולדמן בת להרב יוסף קורנרייך, רב בית המדרש שידלובצא בביתר (חסידים)
האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך אמש את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט, בהיכל ישיבתו הרמה ברחוב מימון בבני ברק | כל השולחן היה גדוש ומלא בפירות נאים ומשובחים כמנהג היום, כאשר במהלך הטיש עודד האדמו"ר את השירה והזמרה בעוז ובתעצומות, תוך שהוא משרה אווירה של התעלות ושמחה בקרב קהל החסידים והתלמידים שגדשו את ההיכל (חסידים)
במבנה המיתולוגי של ישיבת חוג חתם סופר ברחוב מימון בבני ברק, ערך האדמו"ר את הטיש המרכזי במוצאי החג כשהוא אחוז שרעפי קודש מתןך התעלות | החסידים הרבים, שהגיעו לשהות במחיצת האדמו"ר בימי הדין, נשארו גם לנעילת החג כדי לשמוע את דברי החיזוק (חסידים)
ביקור מיוחד ומרגש התקיים לאחרונה בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך ביקור הוד באזור. במהלך ביקורו, זכה האדמו"ר להתקבל בכבוד רב על ידי המרא דאתרא הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר ועל ידי הגאון רבי מרדכי גלבר, רבם של חסידי מונקאטש בבני ברק | בסיום הביקור סייר האדמו"ר עם הרבנים ברחובה של עיר (חסידים)
במסגרת ימי ה'קעמפ' לבחורי חסידות 'חוג חתם סופר' בעיה"ק ירושלים, הגיע האדמו"ר לתפילה על יד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי | פרחי החסידים הביאו מבעוד מועד במיוחד את הכסא של האדמו"ר מבני ברק למען נוחיותו של הרבי במעמד | בסיום התפילה פצח הרבי בריקוד נלהב עם הבחורים ובסיימו נפרד מהם לשלום תוך שהוא מאציל עליהם ברכות לרוב (עולם הישיבות - חסידים)
במעמד מרגש שנערך בהיכל ישיבת 'שבט הלוי - חכמי לובלין', סיימו קבוצת תלמידים הלכות ברכת הפירות | במעמד הופיע נשיא הישיבה, האדמו"ר משבט הלוי, שנשא את המשא המרכזי ובהמשך חילק תעודות הצטיינות לכלל תלמידיו (ישיבות)
בהיכל בית מדרשו של האדמו"ר מזוועיהיל בעיר ביתר, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת אירוסי נינת האדמו"ר מזוועיהיל זצ"ל, נכדת האדמו"ר משילובצא - עב"ג החתן, נכד האדמו"ר מחוג חתם סופר | בשמחה השתתפו המוני חסידים ומעריצים מכל הצדדים, ועל צבאם אדמו"רים ורבנים (חסידים)
בצאת חג הפסח, תיעד הצלם שוקי לרר את אדמו"רי בני ברק עורכים שולחנם הטהור לכבוד נעילת היום הגדול, אשר היווה נעילתה של ימי החג שעברו בנעימים על עדת מי מנה, בשיחותיהם הנלהבות הלהיבו האדמו"רים את החסידים בדברי הכנה לקראת ימי הקיץ הבעל"ט (חסידים)
קהל רב בראשות רבנים וראשי ישיבות נטלו חלק בשמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מ'חוג חתם סופר', בת לבנו הרב יצחק אלטמן | במהלך השמחה ערך החתן את סדר הקניין עם צעיף, ובהמשך קרא הסב המאושר את שטר התנאים לעיני קהל עם ועדה (חסידים)