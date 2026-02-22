חסידות סערט ויז'ניץ היא חצר חסידית מרכזית המבוססת בעיר חיפה, והיא אחת מענפי חסידות ויז'ניץ המפורסמת. החצר ממשיכה את מורשת האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע, ומהווה מרכז רוחני חשוב לקהילה חסידית גדולה בצפון הארץ. החצר כוללת מוסדות חינוך, ישיבות ותלמודי תורה, ומקיימת פעילות רוחנית ענפה לאורך כל השנה.

בשנים האחרונות זכתה החצר לסיקור תקשורתי נרחב בעקבות אירועים משמעותיים. בין היתר, התקיים מעמד חנוכה מרגש באולם תלמוד תורה 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, בו השתתפו מאות אנשים מכל העדות והחוגים. במעמד זה הופיע המשפיע החסידי הגה"ץ רבי אלימלך בידרמן, שריתק את הקהל בריקוד עם החנוכייה בידיו ובמסרים רוחניים מעוררים. אירועים כאלה ממחישים את כוח המשיכה והחיוניות של החצר בקרב ציבור רחב.

החצר מקיימת מסורת של ציון ימי הילולא של גדולי החסידות, כפי שניכר ממעמד מלווה מלכה מיוחד שהתקיים לציון יומא דהילולא קדישא של בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במעמד זה זכו בחורי הישיבה לשמוע זיכרונות ועובדות מפי האדמו"ר מזלאטשוב, שהסתופף בילדותו בצילו הקדוש של בעל ההילולא. מעמדים אלו משמרים את הזיקה לשורשים ההיסטוריים של החסידות ומעבירים את המורשת לדור הצעיר.

קהילת סערט ויז'ניץ כוללת דמויות חשובות וחסידים ותיקים שהיו עמוד התווך של החצר לאורך השנים. בין אלו בלט הרה"ח רבי משה פרקש ז"ל, שנפטר בגיל 94 והיה מזקני וחשובי החסידים. הוא היה ממייסדי מושב בית חלקיה ונחשב לדמות של חסיד מהדור הקודם, שהותיר חותם עמוק בקהילה.

החצר שומרת על קשרים הדוקים עם מרכזי חסידות ויז'ניץ האחרים, ובמיוחד עם ירושלים. הגה"צ רבי ישראל אליעזר הגר זצ"ל, שכיהן כאב"ד סערט ויז'ניץ בירושלים, נפטר בגיל 74 לאחר שנות יסורים. המנוח זכה להיות מחותנם של גדולי האדמו"רים בדורנו, אך בחר שלא להתנהג באדמו"רות ונודע כאיש אמת וענווה שברח מהכבוד.

חסידות סערט ויז'ניץ ממשיכה להוות מרכז רוחני חשוב בנוף החסידי הישראלי, תוך שמירה על מסורת עשירה ופעילות קהילתית ענפה. החצר מושכת אליה לא רק חסידים ותיקים אלא גם דור צעיר של בחורי ישיבה ומשפחות צעירות, המוצאים בה בית רוחני ומקור השראה. האירועים המתקיימים בחצר, כמו מעמדי חנוכה וסעודות מלווה מלכה, מהווים נקודות אור בלוח השנה החסידי ומושכים קהל רחב מכל הגוונים.