קרן עולם התורה היא ארגון שנוסד בעקבות שלילת תקציבי הממשלה מהישיבות והכוללים בישראל בהוראת בית המשפט העליון. הקרן פועלת להשגת מקורות מימון חלופיים לעולם התורה הליטאי בישראל, באמצעות מסעות גיוס כספים בקהילות יהודיות ברחבי העולם. בראש הקרן עומדים גדולי ישראל, בהם הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, המובילים את המאמץ להצלת תקציבי הישיבות.

במסגרת פעילותה, קרן עולם התורה מקיימה מסעות תכופים לקהילות יהודיות גדולות ברחבי העולם. המסעות כוללים ביקורים בארצות הברית (ניו יורק, ניו ג'רזי, לוס אנג'לס, קליבלנד, שיקגו, ליקווד), אנגליה (לונדון), שוויץ (ציריך, ג'נבה), צרפת, ברזיל וארגנטינה. במהלך המסעות מתקיימים דינרים יוקרתיים בבתי נגידים, עצרות המוניות, ומפגשים אישיים עם תורמים פוטנציאליים. המסעות מלווים בתפילות המוניות ושיעורי תורה מפי ראשי הישיבות.

המסעות מובלים על ידי משלחות של גדולי ישראל וראשי ישיבות, בהם הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, המשגיח הגאון רבי דן סגל, הגאון רבי אברהם סאלים, האדמו"ר מצאנז, האדמו"ר מרחמסטריווקא ואחרים. המסעות מתוכננים בקפידה ומתואמים מראש עם קהילות יהודיות מקומיות ונגידים. בשנים האחרונות התקיימו מסעות היסטוריים לדרום אמריקה, כולל ביקור ראשון בארגנטינה וברזיל, שם נפגשו הרבנים עם קהילות יהודיות מקומיות ונגידים.

הקרן פועלת בשיתוף פעולה עם נגידים בולטים כמו ראובן וולף ובערי ג'ארמייעס, המסייעים בפתיחת דלתות בקהילות יהודיות ברחבי העולם. במהלך המסעות מתקיימים דינרים מרכזיים במלונות יוקרה ובבתי נגידים, שם נאספים מאות משתתפים לשמוע את דברי גדולי ישראל ולתרום למען עולם התורה. הדינרים מלווים בתיעוד נרחב ומשמשים כאירועי חיזוק רוחני לקהילות המקומיות.

המשגיח הגאון רבי דן סגל, המשתתף במסעות למרות חולשתו, הדגיש בדבריו כי העובדה שתקציבי הישיבות אינם מגיעים מהממשלה היא דבר חיובי, שכן היא מאפשרת ליהודים שומרי תורה ומצוות ברחבי העולם להיות שותפים בהחזקת עולם התורה. דבריו משקפים את הגישה הרוחנית שמאחורי פעילות הקרן, הרואה במצב הנוכחי הזדמנות לחיזוק הקשר בין יהודי התפוצות לעולם התורה בישראל.

במקביל למסעות הבינלאומיים, מתקיימים בישראל כינוסי חירום ואירועי גיוס כספים בהשתתפות גדולי ישראל. אירועים אלו מתקיימים בבתי נגידים בבני ברק, מודיעין עילית וירושלים, ומושכים מאות משתתפים. הכינוסים משמשים גם כמעמדי התעוררות והתחזקות, בהם משמיעים גדולי ישראל את זעקת עולם התורה מול האתגרים הכלכליים והמשפטיים. בכינוסים אלו משתתפים ראשי ישיבות, אדמו"רים ונגידים, המתאחדים למען מטרה משותפת.

פעילות הקרן מתמודדת עם אתגרים שונים, כולל המצב הביטחוני בישראל שמשפיע על תזמון המסעות. במהלך מבצע עם כלביא ומתקפת איראן, נדונה אפשרות לביטול מסעות, אך בסופו של דבר הוחלט להמשיך בפעילות למרות המצב. הגאון רבי דב לנדו הדגיש כי דווקא בתקופות משבר חשוב להמשיך במאמץ להצלת עולם התורה. המסעות מלווים באמצעי אבטחה מוגברים ובתיאום עם גורמי ביטחון.

הקרן שואפת לגייס מאות מיליוני דולרים בכל מסע, כדי לכסות את החוסר בתקציבי הישיבות והכוללים שנוצר בעקבות הקיצוצים הממשלתיים. הנתונים מהחשב הכללי במשרד האוצר מצביעים על קיצוצים דרמטיים בתקציבי הישיבות, המגיעים למאות מיליוני שקלים. מסעות הקרן זוכים לתמיכה רחבה בקהילות יהודיות ברחבי העולם, כאשר אלפי משתתפים מגיעים לאירועים ותורמים בנדיבות למען עולם התורה בישראל.