ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר סיעת יהדות התורה, הגיב היום (יום ראשון) בחריפות לדברים שנחשפו מפיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון סגור. על פי הפרסום של כתב חדשות 12 עמית סגל, הודה ראש הממשלה כי חוק המעצרים הזמני "לא צלח" וכי הוא לא יקודם בממשלה הבאה. הדברים עוררו תגובות רבות בזירה הפוליטית.

"מה שפרסם עמית סגל, שראש הממשלה הודה שחוק המעצרים 'לא צלח', רק מחזק את מה שהיה ברור לנו כבר מההתחלה", אמר גולדקנופף. לדבריו, הדברים מוכיחים בדיעבד שיהדות התורה צדקה בהערכתה את רצינות הכוונות של הנהגת הממשלה בנושא זה לאורך כל התקופה.

יו"ר יהדות התורה מתח ביקורת על הדרך שבה טופלה סוגיית הגיוס בלשכת ראש הממשלה. "ראש הממשלה לא התכוון להסדיר את מעמד בני הישיבות ולא תכנן להביא חוק גיוס, ולכן עזבנו את הממשלה", הצהיר.

גולדקנופף תקף את עצם החלטת הממשלה לחוקק את חוק המעצרים, וטען כי מדובר היה במהלך פוליטי שלא נועד להביא לפתרון אמיתי עבור לומדי התורה. "חוק המעצרים היה ספין נוסף שלא נועד לפתור דבר, וחבל שבא לעולם", אמר.