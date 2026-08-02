יואב סגלוביץ' ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

סערה פוליטית חריפה פרצה במערכת הפוליטית בעקבות דיווחים על מגעים מתקדמים בין ח"כ יואב סגלוביץ', סגן השר לביטחון הפנים לשעבר, לבין יו"ר מפלגת רע"ם מנסור עבאס. על פי הדיווחים, סגלוביץ' נמצא במגעים להצטרפות לרשימת רע"ם במקום השני, כאשר הוא מיועד לשמש כנציג היהודי ברשימה וכמועמד המפלגה לתפקיד השר לביטחון לאומי.

בלשכתו של סגלוביץ' מבהירים כי חבר הכנסת שוקל את עתידו הפוליטי וטרם קיבל החלטה סופית. בתגובה רשמית למגעים, מסר סגלוביץ' בקצרה: "אני במפלגת ביחד". עם זאת, על פי הנמסר, סגלוביץ' השוהה כעת בחופשה בתאילנד, צפוי לשוב לישראל באמצע השבוע ולהיפגש עם עבאס כדי לבחון את הצעדים הנדרשים. יש עתיד: "טעות קשה שתרחיק מ-61" במפלגת יש עתיד נרשמת ביקורת חריפה על המהלך המסתמן. גורמים במפלגה כינו את האפשרות שסגלוביץ' יעבור לרע"ם כטעות קשה שעלולה להרחיק את הגוש מהשגת רוב של 61 מנדטים. עוד הוסיפו בעקיצה כי אולי ראוי שסגלוביץ' ישוריין במפלגת הדמוקרטים. חתכו לו את העור: צעיר בן 21 הוצא להורג לאחר עינויים קשים אליהו לוי | 30.07.26 אבי מעוז מעלה קמפיין לציבור החרדי: "נהיה לכם בית נאמן" דוד קליין | 30.07.26 עם זאת, נודע כי המגעים עצמם התנהלו מאחורי הקלעים בידיעתו של ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד יאיר לפיד. העובדה שלפיד היה מודע למהלך מעידה על המורכבות הפוליטית שבו, כאשר מנגד הוא נאלץ להתמודד עם ביקורת פנימית במפלגתו על התוכניות הפוליטיות שלו לאחר הבחירות.

מנסור עבאס ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

עבאס מצנן: "מוקדם מדיי לדבר על איחוד"

גם ברע"ם ממהרים לצנן את הציפיות. מנסור עבאס פרסם הבהרה בערבית המיועדת לבסיס התומכים שלו, שבה טען כי מוקדם מדיי לדבר על איחוד. עבאס הבהיר כי המפלגה מתמקדת כרגע בארגון הוועידה הכללית ובקיומן של הבחירות המקדימות שייערכו ב-22 באוגוסט.

יו"ר רע"ם הדגיש כי כל מהלך של צירוף דמויות חיצוניות ייבחן רק בהמשך, בהתאם לכדאיות אלקטורלית ובתנאי שהדבר יקדם את החלפת הממשלה והשתלבות בקואליציה חלופית. במקביל, עבאס עורך סקרים בחברה הערבית והיהודית כדי לבחון את ההשפעה האלקטורלית של מהלך כזה.

יצוין כי עבאס נמצא בעין הסערה הפוליטית בשבועות האחרונים, לאחר שסירב בראיון סוער להצהיר שחמאס הוא ארגון טרור שצריך להשמיד, מהלך שעורר ביקורת חריפה מכל קצוות הקשת הפוליטית.

הרקע למגעים: מרדיו נאס ועד היפרדות ארגונית

הרקע למגעים החל כמעט באקראי לפני כשישה חודשים במהלך שידור ברדיו נאס, אז ציין עבאס לחיוב את עבודתו של סגלוביץ' בתקופת כהונתו כסגן השר לביטחון פנים. מאז התפתחו המגעים החשאיים, כאשר ברקע מוביל עבאס מהלך דרמטי להיפרדות ארגונית של רע"ם ממוסדות התנועה האסלאמית וממועצת השורא.

המהלך מותנה באימוץ רשמי של קריאה לשירות אזרחי, הכרה במגילת העצמאות ואישור לשריין מועמד יהודי בצמרת. אף שעבאס הגדיר את סגלוביץ' כמועמד אידיאלי המוערך בשני חלקי החברה, גורמים פנימיים ברע"ם עדיין מביעים הסתייגות לשילוב מועמד יהודי.

במערכת הפוליטית מציינים כי בימין רואים במהלכים אלה ניסיון להכשיר את רע"ם כשותפה לגיטימית בממשלה עתידית. בגוש השינוי מעריכים כי המהלך נועד ליצור חיצוץ בין רע"ם ליתר המפלגות הערביות. ההכרעה הסופית צפויה להתקבל רק לאחר כינוס ועידת המפלגה בסוף החודש.