ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, יצא בתגובה חריפה לטענות שהופצו בקבוצת פעילים בשם "חילונים וחילוניות בלתי מתנצלים". על פי הטענות, בית לנוער בסיכון בעיר אמור להתפנות השבוע בצו עירוני לטובת חסידות גור. בפרסום נטען כי במשך השנה החולפת סבלו הצעירים והמתנדבים במקום מאירועי אלימות, קללות וזריקת אבנים מצד תלמידי מוסד חסידי סמוך, וכי הרשויות לא נקטו כל צעד עד שהוחלט לפנות את הנכס.
מעיין דחה את הדברים בכל תוקף והבהיר כי מדובר בטענות שקריות לחלוטין. "לא מתבצע פינוי של בית נוער בסיכון בערד, ולא מפונה כל מבנה בעיר השנה", הבהיר ראש העיר. לדבריו, בדיקה שנערכה העלתה כי לעירייה ולמשטרה לא ידוע על אף אירוע אחד של זריקת אבנים או התנכלות במקום במהלך השנה האחרונה. בסיום דבריו, מעיין תקף את נאור נרקיס, שאת שמו קשרו לפרסום, וציין: "נאור נרקיס לא נבחר בפריימריז ומחפש להמשיך בהסתה נגד הדתיים במטרה לעורר שנאת אחים בארץ".
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