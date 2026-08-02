מימין: נאור נרקיס, משמאל: ראש העיר יאיר מעיין ( צילום: פלאש 90, שרון גבאי )

ראש עיריית ערד, יאיר מעיין, יצא בתגובה חריפה לטענות שהופצו בקבוצת פעילים בשם "חילונים וחילוניות בלתי מתנצלים". על פי הטענות, בית לנוער בסיכון בעיר אמור להתפנות השבוע בצו עירוני לטובת חסידות גור. בפרסום נטען כי במשך השנה החולפת סבלו הצעירים והמתנדבים במקום מאירועי אלימות, קללות וזריקת אבנים מצד תלמידי מוסד חסידי סמוך, וכי הרשויות לא נקטו כל צעד עד שהוחלט לפנות את הנכס.