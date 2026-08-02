נתניהו במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים ( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

בדיון שהתקיים לאחרונה מאחורי דלתיים סגורות, הודה ראש הממשלה בנימין נתניהו כי חוק המעצרים שנועד למנוע מעצר של תלמידי ישיבות לא השיג את יעדיו. "חוק המעצרים הזמני נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי", כך מסר ראש הממשלה בדיון, "אך בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה".

ההודאה הגיעה על רקע צו הביניים הקבוע שהוציא בית המשפט הגבוה לצדק, המשהה את תחילת תוקפו של החוק. השופטים ציינו כי שקלו "בכובד ראש את טענות הצדדים", והציפייה היא שבג"ץ יפסול את החוק שנחקק על ידי הכנסת. בהמשך דבריו פירט נתניהו את תכניותיו לתקופה שלאחר הבחירות הקרובות. "לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל", הצהיר. "מי שלא לומד תורה יתגייס - או ילך לכלא", הוסיף ראש הממשלה. "אין גבול לציניות" סערה ב'דמוקרטים': "בגללך נגמור עם חד ספרתי" דוד קליין | 30.07.26 דברי ראש הממשלה עוררו סערה בקרב האופוזיציה. חבר הכנסת חילי טרופר יצא בתגובה חריפה: "אין גבול לציניות. אחרי כמעט שלוש שנים של מלחמה, 966 חיילי צה"ל שנפלו, 24,000 פצועים, מאות אלפי צווי מילואים שנשלחו וראש ממשלה אחד שסירב שוב ושוב להעביר חוק גיוס אמיתי והלך עם המפלגות החרדיות נגד עמדת הצבא - הוא מבטיח שהפעם הוא באמת יגייס חרדים. פשוט אי אפשר להאמין לו". גם חבר הכנסת דן אילוז, שהודיע לאחרונה על פרישתו מהליכוד, תקף בחריפות: "נתניהו, שנכנע פעם אחר פעם לכל דרישה הזויה של החרדים, חושב שהציבור מטומטם ולכן מתדרך עכשיו 'משיחות סגורות' שהוא נגד חוק המעצרים ובממשלה הבאה הוא יקדם חוק גיוס שיענה לצרכי צה"ל". אילוז הוסיף כי "לא רק שלא התנגד לחוקי ההשתמטות, הוא דחף בכל הכוח להעבירם".

ח"כ דן אילוז ( צילום: נועם מושקוביץ | דוברות הכנסת )

"מפחד מתוצאות כשלונותיו"

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, הצטרף למתקפה: "ראש ממשלת מחדל שבעה באוקטובר וההשתמטות ממשיך להצטיין בבריחה מאחריות ובפחד. הוא מפחד מתוצאות כשלונותיו, הוא מפחד לא להיבחר שוב, הוא מפחד מועדת חקירה. הוא מ פ ח ד". איזנקוט הדגיש כי "מרוב פחד, עבור ההישארות בכיסא וכנגד אזהרות הרמטכ"ל והדגלים האדומים בזמן מלחמה - נתניהו העביר רק לפני שבועיים חוק השתמטות בזוי שמחליש את צה"ל והחברה הישראלית כולה".

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, מסר כי "נתניהו ממשיך לחרטט את כולם ומנסה להסיט את השיח מהכשלונות שלו. דבר אחד בטוח - אין לו ממשלה בלי המשתמטים".

נפתלי בנט, יו"ר מפלגת "ביחד", אמר: "אחרי 4 שנים שהוא מונע בגופו גיוס חרדים, מתעלם מאזהרות הרמטכ"ל ומזעקות המילואימניקים שמבקשים תגבורת - נתניהו חושב שהפעם עם ישראל יאמין לו. הספינים האלה לא עובדים על החיילים שלנו, המילואימניקים ומשפחותיהם, וכל מי שמבין שגיוס לצה"ל הוא צורך קיומי".

יו"ר 'ישר!' גדי איזנקוט בריאיון ל'כיכר השבת'

"לא נשב בממשלה צרה"

גלעד ארון, שמשתדל להראות נוכחות בדרך להשקת עוד מפלגה חדשה, הצהיר: "לא קונים יותר הבטחות על 'גיוס', לא קונים יותר הבטחות על 'אחדות'. לא נשב בממשלה צרה, של אף אחד".

הסערה הפוליטית סביב חוק המעצרים ממשיכה להסעיר את הזירה הציבורית, כאשר הבחירות הקרובות מטילות צל כבד על כל מהלך פוליטי בנושא הגיוס.