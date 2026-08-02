סא"ל (מיל') רועי דנינו, המוכר כפרשן ביטחוני וכלכלי בערוץ 14 ובכאן 11, הודיע על הצטרפותו למפלגת "ישראל תחילה" בהנהגת ח"כ שרן השכל. המהלך מגיע יממה בלבד לאחר שהשכל התפטרה מתפקידה כסגנית שר החוץ והשיקה את המפלגה החדשה, שכבר עוררה סערה רבתי בשל קמפיין ממוקד נגד הציבור החרדי ולומדי התורה.

דנינו (40), נשוי ואב לחמישה ילדים, משמש כקצין מטה באוגדה ושרת כ-600 ימי מילואים במהלך מלחמת "חרבות ברזל". לצד הופעותיו הקבועות כפרשן בערוץ 14 ובכאן 11, הוא פעיל כאיש עסקים ויועץ לחברות ביטחוניות ומוניציפליות. כעת בחר לתרגם את נוכחותו התקשורתית למהלך פוליטי בתוך מפלגה שמציגה את עצמה כ"ימין ממלכתי ומשרת". קמפיין דיגיטלי נגד עולם התורה ברקע הצטרפותו של דנינו עומד קמפיין דיגיטלי נרחב שהעלתה המפלגה תחת הכותרת "הימין פוקח עיניים". הקמפיין ממוקד באופן ישיר כנגד הציבור החרדי ולומדי התורה, תוך שימוש ברטוריקה נוקבת סביב חוק הגיוס והאשמות ב"סחטנות פוליטית" ופגיעה ב"ברית המשרתים". נערכים לבחירות: מערוץ 14 למפלגת האופוזציה דוד קליין | 30.07.26 בדבריה הבהירה השכל את קו המפלגה, כשהיא תוקפת את ההסדרים הפוליטיים סביב דחיית השירות של בני הישיבות. דנינו מעניק כעת לקו זה גב תקשורתי וציבורי מתוך מחנה הימין, תוך ניצול היכרותו הרחבה מהופעותיו התכופות במסכי הטלוויזיה. מנפילה עסקית להתאוששות לצד שירותו הצבאי והופעותיו התקשורתיות, סיפורו האישי של דנינו כולל תהפוכות בעולם העסקים. בעבר ניהל חברות בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים בתחום המזון והזכיינות בבסיסי צה"ל. בשנת 2018, בעקבות רכישת חברת מכונות אוטומטיות שהתבררה כהפסדית, נקלע לקשיים כלכליים קשים והגיע להקפאת הליכים. בהמשך עבר תאונת דרכים קשה, נקלע לחובות ונאלץ לעבוד בעבודות כפיים כדי לשקם את משפחתו. לאחר תהליך השיקום חזר לעולם העסקים, ייעץ לחברות והוציא ספר תחת השם "נפילות של הצלחה".

הקמפיין של שרן השכל ( צילום: רשתות חברתיות )

כעת, עם הצטרפותו של דנינו למפלגה החדשה, צפויה המערכה הפוליטית להתחמם עוד יותר לקראת הבחירות הקרובות, כאשר המפלגה ממשיכה לקדם את קמפיינה הממוקד נגד עולם התורה ולומדיה.