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חרם לימודים ונאום האחדות באמצע הקעמפ | מעייריב

רבני לונדון מכריזים על חרם לימודים היסטורי עד שיבוץ כל תלמיד, בחור הישיבה שמעלקא פינטר משתחרר מחר מהכלא הצבאי לצד פקקי ענק, ח"כ גולדקנופף תוקף במילים קשות וטוען כי עשו לחרדים פיגוע, בג"ץ מאפשר את חזרת השידורים לצפון, והגר"א סלים מותח ביקורת נוקבת על התקשורת המפלגתית (מעייריב)

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1. חרם הלימודים ההיסטורי בלונדון

רעידת אדמה חינוכית מטלטלת את קהילת גולדרס גרין בלונדון. כלל רבני השכונה חתמו על קול קורא היסטורי המורה באופן חד-משמעי שלא לפתוח את שנת הלימודים כל עוד ישנם למעלה מעשרים תלמידים שטרם שובצו במסגרת. בעקבות הלחץ הכבד, הנהלת מוסד "בית מדרש עליון" הכריזה על התפטרות מיידית והעבירה את מפתחות הניהול לידי רבני העיר, בצעד תקדימי ומטלטל.

2. שחרורו של בחור הישיבה והפקקים הצפויים

לאחר ריצת עונש של עשרים ימי מאסר בכלא הצבאי עקב סירוב מוחלט להתגייס, בחור הישיבה שמעלקא פינטר, נכדו האהוב של האדמו"ר מזידטשוב, צפוי להשתחרר מחר לחופשי. לקראת שחרורו, החסידות נערכת למעמד "קבלת פנים" המוני שייערך ברחוב רבינא שייסגר לתנועה. בשל מיקום הציר וסמוכותו לכחמישה-עשר אולמות שמחות, צפויים עומסי תנועה חריגים ושיבושים קשים ביותר לציבור החוגגים באזור.

3. מתקפת הפיגוע והסנקציות של גולדקנופף

, חבר הכנסת יצחק גולדקנופף, שבר שתיקה בריאיון טעון ומתוקשר שבו יצא במתקפה חסרת מעצורים נגד גל הסנקציות על . גולדקנופף השווה את הפגיעה הקשה ל"פיגוע" והצהיר כי הציבור החרדי מלא דם ומושפל. הוא מנה שורה של הגבלות קשות, ובהן פחד ללכת ברחוב, איסור שליחה למעונות ויציאה לחו"ל, כחלק מייצוג השמרנות החרדית מול הממשלה.

4. המהפך בבג"ץ וחזרת שידורי הרדיו לצפון

בג"ץ הפך את הקערה והורה על צמצום צו הביניים, כך שתחנות הרדיו החרדיות "קול חי" ו"קול ברמה" חוזרות לשדר באופן מיידי בצפון הארץ. המהפך הגיע בעקבות שינוי דרמטי בעמדתו של פיקוד העורף, שהבהיר כי חל שינוי נסיבות וקיים צורך מבצעי קריטי בהנגשת מידע מציל חיים והתרעות לציבור החרדי בצפון שאינו צורך אינטרנט, בעיצומה של מתיחות ביטחונית עולה.

5. דרמת אחדות השורות בפאנל ישיבת "מאור התורה"

רגע דרמטי נרשם בקעמפ ישיבת "מאור התורה", כאשר חבר מועצת חכמי התורה, , עצר את הפאנל הציבורי והטיח ביקורת קשה על התקשורת המפלגתית. ראש הישיבה מחה על כך שביטאוני ש"ס ודגל התורה מציגים כל אחד את עצמו בלבד במקום לשקף חזית אחידה ומשותפת במאבק על עולם התורה, והדגיש כי הציבור חייב לראות אחדות ושותפות מלאה.

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אלא מנהיג הציבור הספרדי ונשיא המועצת
לא חבר המועצת
1
מה כבר ביקשנו, קצת לשמוע את איצלה... כל פעם מתאכזבים מחדש לאחוז שאיצלה בורח.
שלום קוגן

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