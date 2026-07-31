אווירה חגיגית שררה אמש ברחובות קריית צאנז בנתניה, כאשר המוני תושבי הקריה ובני הציבור החרדי יצאו לקבל את פניו של האברך הרב אברהם צבי שמרלר, שב לביתו לאחר תקופת מאסר בכלא הצבאי עקב אי התייצבות לצו גיוס, בהתאם להוראת גדולי התורה.

יצוין כי לפני כשבועיים התקיימה עצרת תפילה גדולה ברחבת כלא 10, בה השתתפו אלפי חסידי צאנז בראשות כ"ק האדמו"ר מצאנז שליט"א, למען שחרורו של האברך. עם הגעתו לקריה אמש, הועבר האברך לרכב מפואר בו ישב לצד בני משפחתו. בהגיעו לסמוך למעונו, ירד מהרכב וצעד על שטיח אדום שהונח לכבודו, כשמשני צדדיו מריעים בחורים וילדים בשמחה רבה, מניפים דגלים ואבוקות באווירה שהזכירה הכנסת ספר תורה. בהמשך הגיע האברך לשיעור השבועי של הגה"צ אב"ד קריית צאנז שליט"א. האב"ד נשא דברי שבח והודיה להקב"ה על שחס על עם עני ואביון, ולאחר מכן המשיכו הנוכחים בשירה ובריקודים במסיבת לחיים מרוממת.