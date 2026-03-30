על פי הודעת צה"ל, כ-240 חרדים התגייסו עד כה, למסלולי הלוחמה החרדיים | יחידת נצח יהודה מובילה עם 80 מתגייסים חרדים, 'חשמונאים' רק במקום השני עם 54 מתגייסים בלבד | צה"ל: "במהלך השבועיים הקרובים יתקיימו גיוסי חרדים מאספים" (צבא)
רא"ל אייל זמיר נאם בכנס סיום המכללה לביטחון לאומי והעביר מסר מיוחד לציבור החרדי: ״לקחי המלחמה מחדדים - עלינו לבצר את חוסננו הלאומי, להרחיב משמעותית את מעגל השירות, ולוודא שצה"ל עומד חזק, מוכן ונחוש – בכל זירה ובכל זמן״ (צבא, חרדים)
יממה לאחר נפילת חמשת הלוחמים בקרב בבית חאנון, מפקד גדוד נצח יהודה ללוחמיו: ״אתמול איבדנו חמישה מטובי בנינו, לוחמים אמיצים שמחוברים לשורשים עליהם גדלו ונלחמו מתוך תחושת שליחות להגן על עם ישראל״: החטיבה הצפונית ממשיכה להילחם ברצועת עזה (צבא)
פעילות הלוחמים במרחב בית חאנון התמקדה בהשמדת תשתיות תשתיות הטרור באופן ייסודי, בעל ובתת קרקע, על מנת להסיר את היכולת של מחבלי הגדוד להוות איום על תושבי הנגב המערבי |באירוע הקשה המחבלים הפעילו 3 מטענים נגד הלוחמים ששילמו את המחיר הנורא מכל (צבא)
תיאור מטלטל על מה שאירע ברגעים האחרונים של סמל משה ניסים פרש הי"ד, נשמעו בהלווייתו מפי מפקדו הפצוע, שהיה לא הרחק ממנו באותן דקות | "הוא עמד וחיפה, ואמר שהוא מרגיש משמעותי" | האב השכול קרא: "מבקש מבורא עולם לשמור על כל החיילים שלנו שמוסרים את חייהם" | תיעוד דומע (בארץ, צבא)
אמו של בנימין אסולין סיפרה על הרגעים שבהם קיבלה את הבשורה המרה, ואת ההפצרות שלה בבנה שיחזור לביתו | הרב המלווה של הגדוד סיפר על דמותו של משה נול הי"ד: "התמודד עם קשיים לא נורמליים ולא היה לו את מי לשתף" (אקטואלי, בארץ)
חמישה לוחמי צה"ל נהרגו אמש בפיצוץ של זירת מטענים בבית חאנון, כעת נחשפים פרטים נוספים: מדובר במרחב בו צה"ל שלט מתחילת התמרון הראשון בעזה - גם בזמן הפסקות האש, האירוע התרחש ק"מ אחד בלבד מהגבול | אחד מהחיילים שנפצעו ספד לחבריו והתחייב: "לא נישבר" (חדשות, ביטחון)
חמישה לוחמי 'נצח יהודה' נפלו מפיצוץ גדול של זירת מטענים בבית חאנון | עד כה הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעה נופלים - סמ״ר מאיר שמעון עמר הי"ד, סמל משה נסים פרש הי"ד וסמ״ר נועם אהרון מסגדיאן הי"ד - לוחמי 'נצח יהודה' ורס״ל (מיל׳) בנימין אסולין הי"ד, לוחם בחטיבה הצפונית | בתקרית הקשה נפצעו עוד 14 לוחמים - שניים מהם במצב קשה ושישה במצב בינוני (חדשות)