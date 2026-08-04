חיילים מחוץ לבסיס שדה תימן ( צילום: Tsafrir Abayov/Flash90 )

ארבעת החיילים האחרונים שהיו שותפים לאירוע העריקה ההמונית מבסיס שדה תימן בגדוד צבר שבחטיבת גבעתי, הובאו לדין והסתיימו הליכי המשפט נגדם.

מפקד החטיבה, אלוף-משנה נתנאל שמכה, השלים את הטיפול המשמעתי בכל המעורבים באירוע החמור, שבמהלכו עזבו עשרות לוחמים את הבסיס ללא רשות. שלושת החיילים שעמדו בראש המרד נידונו למאסר בן 30 ימים, יודחו מלחימה ויועברו באופן מיידי משירות קרבי. חייל נוסף, שהיה בחופשת שחרור בעת האירוע, נידון למאסר בן 20 ימים, והוא אף הוא יודח מלחימה ויועבר משירות קרבי. בסיכומו של דבר, 18 חיילים מהגדוד נשפטו למאסרים והודחו מלחימה בעקבות אירוע המרד.

הכניסה לשדה תימן ( צילום: פלאש 90 )

המחלוקת על נוהג 'צעירות ותיקות'

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האירוע התרחש לפני מספר שבועות, כאשר קבוצת לוחמים מגדוד צבר הניחה את נשקה האישי במרכז הפלוגה ועזבה את המתחם ללא אישור מפקדיה. החיילים יצאו מהמקום כקבוצה מאורגנת, לאחר מחלוקת חריפה שהתפתחה מול מפקד הגדוד.

המחלוקת החלה לאחר שמפקד הגדוד החליט להסיר לוחות מתכת ושלטים שהציבו חיילים ותיקים בבסיס. הלוחמים מחו על הפגיעה במה שמכונה "צעירות ותיקות" – נוהג בלתי רשמי ביחידות לוחמות, שבו חיילים ותיקים מעניקים לעצמם זכויות יתר, פטורים ממשימות שוטפות והטבות מעמדיות. לוחות המתכת שהוסרו שימשו כסמלים פלוגתיים המנציחים הבחנה זו, בניגוד גמור לפקודות הצבא.

דובר צה"ל מסר בעת האירוע כי "מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".