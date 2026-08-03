תרגיל חירום נרחב וחסר תקדים התקיים בשבוע שעבר בגזרת חטיבת פארן, כאשר מאות לוחמים מגדוד 'ברדלס', יחידות שירות בתי הסוהר וצוותי טייסת 123 ('ציפורי המדבר') של חיל האוויר השתתפו בתרגול משותף. במסגרת התרגיל נבחנו תרחישי קיצון קשים, ובהם חדירת מחבלים לבית כלא, אירוע המוני של נפגעים וניסיון לשחרר אסירים ביטחוניים תחת אש.

התרגיל נפתח בתסריט מורכב: בשעות הבוקר המוקדמות דווח על חדירת מחבלים לבית הסוהר 'לביא' הממוקם בחולות חלוצה במערב הנגב. בעודם מתמודדים עם האיום הראשון, קיבלו הכוחות דיווח נוסף על חדירה נוספת שהתרחשה במקביל בשטח חקלאי באחד מיישובי האזור. הלוחמים נדרשו להתמודד עם שלוש חוליות מחבלים שחדרו לשטח ישראל, דבר שהצריך פריסת פלוגות סריקה נרחבות עד לשלילה מוחלטת של נוכחות החשודים באזור.

עם שובם למתחם בית הכלא, התמודדו הכוחות עם אתגר נוסף בדמות אירוע רב נפגעים שכלל כעשרה פצועים בדרגות חומרה שונות. צוותי הרפואה החטיבתיים וגורמי הרפואה של שירות בתי הסוהר ביצעו תעדוף מהיר של הטיפול והפינוי, תוך שימוש במסוקי טייסת 123 שהוזנקו למקום לפינוי מוסק והטסת כוחות תגבור למתחם.

בשלב מתקדם יותר של התרגיל, תרגלו הכוחות תרחיש חמור במיוחד של חדירת מחבלים לעומק מתחם הכליאה וניסיון לשחרר אסירים ביטחוניים. לאור הכרזת הגזרה כנצורה והמורכבות של הגישה הקרקעית, הוזנקו צוותי האוויר להטיס כוח תגבור של לוחמי 'ברדלס' ישירות אל מתחם בית הסוהר.

החיבור הקריטי בין הגופים השונים בוצע בתיאום הדוק בין הצוותים האוויריים לכוחות הקרקע, ולראשונה נעשה שימוש במנחתי חירום חדשים שהוקמו במיוחד למצבים מסוג זה. התרגיל בחן את יכולת התגובה המהירה של מערך הביטחון המשותף לתרחישי קיצון, תוך שימת דגש על פיקוד ושליטה, שיתוף פעולה וסנכרון בין הארגונים השונים.