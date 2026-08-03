מפלגת 'ישר!' בראשות גדי איזנקוט הודיעה על הצטרפותה של יפה טבג'ה, מנהלת מרכז החדשנות MTech באשקלון, לרשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. טבג'ה, יזמת חברתית בעלת רקורד עשיר בצמצום פערים וקידום הפריפריה, מביאה עמה ניסיון ייחודי בחיבור בין טכנולוגיה לקהילה ובין השטח למוקדי קבלת ההחלטות.

ההצטרפות מגיעה בעקבות שורה של רכישות בולטות שביצעה המפלגה בחודשים האחרונים, ובהן ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הכלכלן שאול מרידור, השר לשעבר מתן כהנא, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, האלוף (מיל') כמיל אבו רוקון וראשת המועצה האזורית דרום השרון אושרת גני גונן. טבג'ה מצטרפת כעת לנבחרת זו כקול נמרץ המייצג את דור העתיד של המנהיגות הציבורית בישראל.

מכרמיאל דרך יבנה ועד אשקלון

טבג'ה נולדה בכרמיאל למשפחה ברוכת ילדים - שמונה אחים ואחיות - שהעפילה לישראל מאתיופיה במבצע משה בשנת 1984. ילדותה התאפיינה בפסיפס תרבותי מיוחד במינו: עד גיל עשר, שפת היומיום שלה הייתה רוסית, שכן רוב השכנים היו עולים מברית המועצות. בהמשך עברה המשפחה ליבנה, אך התמהיל התרבותי נותר חלק בלתי נפרד ממנה.

"אני קיבוץ גלויות מהלך - אתיופית, דוברת רוסית, מסורתית וישראלית. כל אלו חיים בי יחד", כך תיארה את עצמה בעבר. אימה שמה דגש מרכזי על השכלה, וטבג'ה הפכה לדור הראשון במשפחתה שפנה לאקדמיה. היא נרשמה לתואר ראשון בקרימינולוגיה וממשל במכללת אשקלון, ולמרות שההתחלה לא הייתה פשוטה, סיימה את שנתה השנייה כמצטיינת דקאן. בהמשך השלימה גם תואר שני בתקשורת.

החיבור לאשקלון נבנה בהדרגה. "בתחילה תהיתי מה אני עושה שם, מול הטילים והאירועים הביטחוניים, וחשבתי שמיד עם תום הלימודים אעזוב. אך קרה ההפך - התאהבתי", מסרה. "זאת עיר עם אנשים חמים שמקבלים אותך כפי שאתה, ויש בה רעב אמיתי לפרוץ, ליצור ולבנות".

מיו"ר אגודת הסטודנטים לשיתופי פעולה עם ענקיות הטכנולוגיה

במהלך לימודיה הפכה טבג'ה לכתובת עבור סטודנטים רבים שנזקקו למענה. היא נבחרה ליו"רית אגודת הסטודנטים במכללה - האישה הראשונה ממוצא אתיופי בתפקיד זה בישראל - וכיהנה במשך שתי קדנציות. במקביל ייצגה את המכללות הציבוריות בוועד המנהל של התאחדות הסטודנטים הארצית, ושימשה שגרירה ומקור השראה לצעירים רבים מהפריפריה.

תפיסת עולמה גורסת כי השכלה גבוהה היא כלי משנה חיים ומנוף למוביליות חברתית, אך היא מבהירה: "מסלול אקדמי קלאסי אינו הדרך היחידה. אפשר ללמוד תחומים כמו סייבר או דאטה - העיקר לרכוש כלים לבניית העתיד".

את דרכה הציבורית באשקלון החלה בניהול פרויקטים עירוניים למען אנשים עם מוגבלויות והורים לילדים עם צרכים מיוחדים, לצד התנדבות בעמותה לצמצום פערים. כיום היא עומדת בראש מרכז החדשנות MTech הפועל במדרחוב העירוני באשקלון. המרכז, שהוקם ביוזמת העירייה בשנת 2023, נועד לחבר בין יזמים מקומיים לעולם ההייטק במרכז הארץ.

טבג'ה הצליחה לגייס לפרויקט ענקיות טכנולוגיה גלובליות: "הבאתי לאשקלון שיתופי פעולה עם גופים כמו Google for Startups, אמזון AWS ואנבידיה. נוכחות של שחקנים כאלה בעיר פריפריאלית אינה מובנת מאליה - היא מתאפשרת כשמאמינים במקום", ציינה.

"להשפיע מתוך מוקדי קבלת ההחלטות"

בעקבות אירועי 7 באוקטובר, נרתמה טבג'ה לסיוע לחיילים ולאזרחים. מתוך תחושת חוסר האונים של אותם ימים צמח מנוע עשייה חדש: "הבנתי שעלינו לעבור משרדות ליצירת תקווה. המרכז הפך לכתובת עבור נשים, עסקים ויזמים", מסרה.

במקביל פעילה טבג'ה בזירה הלאומית בפורומים ובוועדות לצמצום פערים, מאבק בעוני וקידום מצוינות מכלילה לסטודנטים יוצאי אתיופיה. לאורך השנים הובילה מאבקים להנגשת לימודי אנגלית ולהתאמות אקדמיות לסטודנטים שהם גם הורים. עשייתה הציבורית והיזמית זיכתה אותה לאחרונה בהכרה כשנבחרה לאחת מ-40 הצעירים המבטיחים של המגזין הכלכלי "גלובס".

עוד בטרם הכרזתה על הצטרפותה למערכת הפוליטית, ציינה טבג'ה בראיון: "אני רואה את עצמי כמובילה במוקדי השפעה נוספים, וגם בפוליטיקה. אנשים טובים אינם יכולים להפקיר את הזירה. השאיפה שלי לשנות ולפרוץ אינה בשביל עצמי - אלא כדי לעשות טוב לאחרים".

מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים חברתיים וכלכליים כבדי משקל. הדרך לעצב את עתידנו אינה ישיבה מן הצד, אלא לקיחת אחריות והשפעה מתוך מוקדי קבלת ההחלטות. אנו זקוקים כעת למנהיגות שמביטה בגובה העיניים לכל חלקי העם ומייצרת הזדמנויות אמת בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. החלטתי להצטרף לגדי איזנקוט ולמפלגת 'ישר!' כי אני רואה בגדי מנהיג מאחד, ממלכתי ואחראי, המבקש להעניק חזון ותקווה לכלל אזרחי ישראל.

יפה מביאה איתה חזון וקבלות מוכחות בחיבור בין פריפריה, טכנולוגיה ומנהיגות חברתית. היא מייצגת בדיוק את מה ששינוי דורש בעת הזו - מנהיגות הצומחת מהשטח, מדברת בגובה העיניים ויודעת לחבר בין קהילות מתוך כבוד והערכה הדדית. יפה היא קול נמרץ ומשמעותי המייצג את דור העתיד של המנהיגות הציבורית בישראל. ברוכה הבאה לנבחרת.

במסגרת תפקידה במפלגה, צפויה טבג'ה להוביל את תחום בריאות הנפש, פיתוח מנועי צמיחה בפריפריה, הרחבת הנגישות להשכלה גבוהה, שוויון חברתי וקידום מצוינות בקרב יוצאי אתיופיה.

ממפלגת 'ישר!' נמסר: "השאלה המרכזית בבחירות הקרובות אינה רק את מי מחליפים, אלא את מי מכניסים במקומם. חובתנו לדאוג לכך שהאנשים הראויים ביותר ייכנסו לכנסת כדי לבצע את תהליך התיקון הנדרש. יפה היא יזמת חברתית פורצת דרך שהוכיחה כי ניתן לצמצם פערים, לחזק קהילות וליצור עתיד טוב יותר מתוך מנהיגות ועשייה בשטח".