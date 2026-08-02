בהמשך להצהרותיו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון סגור, לפיהן חוק המעצרים "לא צלח" ובממשלה הבאה יקודם חוק גיוס מלא, יצאה האופוזיציה במתקפה פוליטית שמטרתה ללכוד את ראש הממשלה ולבחון את רצינות כוונותיו. השאלה המרכזית: אם נתניהו אכן מחויב לחוק גיוס - מדוע להמתין עד לאחר הבחירות?

ח"כ מירב בן ארי, יו"ר סיעת יש עתיד-ביחד ומרכזת האופוזיציה, פנתה היום (יום ראשון) במכתב רשמי למזכיר הממשלה יוסי פוקס בדרישה חריפה לכנס את ועדת החוץ והביטחון במהלך פגרת הכנסת ולקדם חוק גיוס מלא. "אין שום סיבה להמתין עד לאחר הבחירות כדי לקדם חוק גיוס אמיתי - צה"ל זקוק לחיילים היום", כתבה בן ארי.

במכתבה, הדגישה מרכזת האופוזיציה את הנטל הכבד שנושאים חיילי הסדיר ואנשי המילואים כבר כמעט שלוש שנים. "חיילי הסדיר, אנשי המילואים ובני משפחותיהם נושאים בנטל כבד כבר כמעט שלוש שנים. פניתי למזכיר הממשלה בדרישה לכנס את ועדת החוץ והביטחון בפגרה", הבהירה.

בן ארי הוסיפה כי סיעתה תעניק את מלוא הגיבוי הנדרש לקידום החוק. "סיעתי תעניק את מלוא הגיבוי לקידום חוק גיוס אמיתי ולא תעכב את ההליך ולו ביום אחד", הצהירה, בניסיון להעביר את האחריות לכתפי הקואליציה.

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"אין הצדקה לדחות בארבעה חודשים"

במכתב המפורט שהועבר גם ליועצת המשפטית של הכנסת ולמזכיר הממשלה, ביקשה בן ארי מיו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט לכנס את הוועדה לדיונים רצופים ומרוכזים. "אבקש לפנות ליו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, בבקשה לכנס את הוועדה במהלך פגרת הכנסת לדיונים רצופים ומרוכזים להנחת הצעת חוק גיוס מלאה", כתבה.

לדבריה, החוק צריך לכלול "יעדי גיוס ממשיים, מנגנוני אכיפה וסנקציות אפקטיביות, בהתאם לצורכי צה"ל". בן ארי הדגישה כי אין כל מניעה שהוועדה תתכנס בפגרה, וכי "אין הצדקה לדחות בארבעה חודשים טיפול בסוגיה ביטחונית דחופה כל כך".

"אני מברכת על ההכרה בצורך הביטחוני והלאומי הדחוף בגיוס חרדים לצה"ל. עם זאת, לא ברור מדוע יש להמתין עד לאחר הבחירות כדי לתרגם את הדברים למעשים"

הפנייה מגיעה על רקע הדברים שנחשפו מפי ראש הממשלה בדיון סגור, בהם הודה כי חוק המעצרים הזמני "נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי", אך "בפועל זה לא צלח". נתניהו הבטיח כי לאחר הבחירות תוקם "ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צרכי צה"ל".