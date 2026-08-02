הפגנות חרדים. ארכיון ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

מאות משתתפים יצאו אמש (יום ראשון) להפגנה נגד חוק הגיוס באזור רחוב שבטי ישראל בירושלים, במהלכה נחסמו צירי תנועה מרכזיים ונגרמו שיבושים משמעותיים בתחבורה הציבורית. המפגינים חסמו את הכבישים והמסילות, מה שהוביל להפסקה מלאה של שירות הרכבת הקלה באזור.

על פי הדיווחים שפורסמו באתר 'ירושלים סנטר', ההפגנה שהחלה באזור רחוב שבטי ישראל התפתחה במהירות לחסימה המונית של צירי תנועה. חברת כפיר הודיעה, בהנחיית המשטרה, על הפסקת שירות הרכבת הקלה בקטע שבין תחנת גבעת התחמושת לתחנת העירייה. כוחות משטרה מתוגברים, ובהם שוטרי מחוז ירושלים, לוחמי יס"מ ומג"ב, הגיעו למקום. קצין משטרה פנה במכריז אל המפגינים בקריאה לפנות את הצירים באופן מיידי, אך כאשר הקריאות לא נענו, החלו הכוחות בפעולות אכיפה לפיזור ההתקהלות ולפתיחת צירי התנועה. יצוין כי מוקדם יותר באותו יום התקיימה הפגנה נוספת בבית שמש, במסגרתה חסמו משתתפים את כביש 10 הסמוך לעיר ואת כיכר רסדו. החסימות גרמו לעיכובים ניכרים בתנועה וריכזו כוחות משטרה רבים עד לפיזור ההפגנה והשבת הסדר.

( צילום: מהקבוצות לפי סעיף 27 א )

( צילום: מהקבוצות לפי סעיף 27 א )

מחאות נגד חוק הגיוס גורמות לשיבושים בתנועה במקומות שונים בארץ. בעבר, בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב דחה תביעה של לקוח שמכונת כביסה שלו התעכבה בארבע שעות עקב חסימות כבישים, וקבע כי במציאות של הפגנות, אין להטיל אחריות על חברות המשתדלות להשלים משלוחים למרות השיבושים.

ההפגנות נגד חוק הגיוס הפכו לתופעה שכיחה בחודשים האחרונים, כאשר משתתפים יוצאים לרחובות להביע את התנגדותם לחוק. האירועים בירושלים ובבית שמש מצטרפים לשורה של הפגנות דומות שהתקיימו במקומות שונים בארץ בשבועות האחרונים.