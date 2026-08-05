דבריו של איזנקוט - צילום: דוברות ישר! דבריו של איזנקוט | צילום: צילום: דוברות ישר! 10 10 0:00 / 5:57

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת 'ישר!', קיים היום (יום רביעי) מסיבת עיתונאים בקיבוץ ניר עוז, בה הציג טיוטה של הצעת מחליטים להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את אירועי השבעה באוקטובר. המסיבה התקיימה בנוכבות שורד השבי גדי מוזס, תושב הקיבוץ.

המתווה שהוצג נכתב על ידי מוזס ועל ידי גיל אבריאל, יועץ משפטי לשעבר של המטה הכללי, והוא כולל הצעה מקצועית למנדט של ועדת החקירה. על פי ההצעה, הוועדה תחקור את שרשרת האירועים וההחלטות של הדרג המדיני, הצבאי-ביטחוני והרשויות האזרחיות, החל מהעשור שקדם לפרוץ המלחמה - מסיום מבצע "צוק איתן" ועד לטבח. לפי המתווה, הרכב הוועדה יהיה על פי חוק ועדות חקירה ממלכתיות, אך מוצע כי הממשלה תמליץ לנשיא בית המשפט העליון להיוועץ עם סגנו, עם נשיא המדינה ועם יו"ר הכנסת בקביעת ההרכב. הטיוטה תופץ לקבלת תגובות מהציבור עד השבעה באוקטובר 2026, במטרה להגביר את מעורבות הציבור ואת אמונו בתהליך.

המתווה שפורסם

המתווה שפורסם

המתווה שפורסם

"נתניהו בורח מאחריות"

איזנקוט מתח ביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל הממשלה הנוכחית. "אנחנו עומדים כאן במקום שבו נהרגו דולב יהוד, אביב אצילי ותמיר אדר. ממש במקום הזה ניהלו קרב גבורה באותו בוקר שחור של השבעה באוקטובר", אמר.

"כשלוש שנים לאחר המחדל, נתניהו וממשלתו עדיין בורחים מאחריות, בורחים מהאמת, וכמעט שלוש שנים ללא ועדת חקירה ממלכתית", הוסיף איזנקוט. "אם לא היה פחד, הם לא היו מנהלים יום־יום קמפיינים שקריים על האמת בדיעבד, אלא היו פשוט פותחים את הפרוטוקולים".

יו"ר 'ישר!' הדגיש: "היום, במחדל הזה, ראינו עוז, ראינו רוח, ראינו גבורה של לוחמים ואזרחים. ואין כמו המקום הזה כדי להעלות את הדרישה החד־משמעית לוועדת חקירה ממלכתית".

איזנקוט התייחס גם למצב הביטחוני הנוכחי ואמר: "למרות הישגי צה"ל והמחיר הכבד, מטרות המלחמה טרם הושגו. מטרת העל הייתה להשמיד את הכוח הצבאי־שלטוני של חמאס והג'יהאד האסלאמי - והיא לא הושגה. ההישג יהיה רק כאשר המטרה הזאת תושג".

תשובות לשאלות העיתונאים

בסיום ההצהרה, השיב איזנקוט לשאלות שהעלו עיתונאים בנושאים שונים. כאשר נשאל אם יאיר גולן, יו"ר מפלגת הדמוקרטים, ימונה לשר ביטחון בממשלה שאותה הוא מבקש להקים, בחר איזנקוט בתשובה דיפלומטית ואמר: "יש מנוסים ממנו".

בנוגע לאמירתו של נפתלי בנט על קטאר, השיב איזנקוט: "לא מכריזים על קטאר כעל מדינת אויב כגימיק בחירות, צריך לבחון זאת לעומק". יצוין כי בנט התחייב להכריז על קטאר כמדינת אויב עם כניסתו לתפקיד ראש הממשלה, דבר שעורר תגובה חריפה מצד ממשלת קטאר.

בנושא טוהר הבחירות והחשש מזיופים, השיב איזנקוט: "החשש מבחירות לא דמוקרטיות מוצדק". תשובה זו באה על רקע דיונים ציבוריים בנושא אבטחת תהליך הבחירות הקרובות.

"לראות פה הכפלה של היישוב"

איזנקוט סיים את דבריו בהתייחסות לעתיד עוטף עזה: "האתגר שלנו הוא להביא לפריחה ולשגשוג בעוטף, כך שבעוד עשור נוכל להסתכל לאחור ולראות שמאותו מקום קשה מאוד שבו היינו בשבעה באוקטובר, מדינת ישראל הפכה למדינה חזקה יותר, שיודעת לפרוח ולשגשג בביטחון".

"האתגר פה, בעוטף עזה, כשאנחנו רואים את ניר עוז מצד אחד - את שרידי השבעה באוקטובר - ומצד שני את השיקום שמתבצע בתוך הקיבוץ, הוא התקווה לראות פה הכפלה של היישוב, הרבה מאוד ילדים ומשפחות צעירות. זאת תהיה התשובה שלנו לרוצחים הנתעבים של השבעה באוקטובר ומעלה", הבהיר.

איזנקוט סיכם: "ואנחנו נמצאים במאבק שכל מדינת ישראל צריכה לנצח בו. שמהיום ההוא תצא מדינה חזקה יותר, צודקת יותר ומלוכדת יותר".

דברי שורד השבי

גדי מוזס אמר: "גדי, ההחלטה שלך להשתמש בעבודה שלי ושל גיל אבריאל כבסיס להצעת המחליטים, ולהביא אותה להצבעה בישיבה הראשונה של הממשלה הבאה, ממלאת אותי באופטימיות לגבי העתיד.

בראייתי, הקמת ועדת החקירה היא שלב חשוב בדרך לריפוי ואיחוד השורות של החברה הישראלית. אחרי שחזרתי מהשבי של הג'יהאד האסלאמי, לא פחדתי לחזור לגור בניר עוז ואני מתמקד בשיקום הקיבוץ. כפי שאתה יודע, חלק מחברי ניר עוז כבר חזרו לגור בקיבוץ - אבל רבים מהם עדיין חוששים לחזור, כי הם מבינים שעדיין לא הקימו ועדת חקירה ולא הפיקו לקחים. בלי ועדת חקירה ממלכתית אין ולא תהיה תחושת ביטחון לתושבי העוטף.

לכן, כדי שהשיקום של ניר עוז והעוטף וכל מדינת ישראל יהיה אמיתי, הממשלה הבאה חייבת להקים ועדת חקירה. ההצהרה שלך בנושא והתוכנית שלך היא צעד מבורך וחשוב בכיוון הנכון".