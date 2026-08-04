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ליברמן: "לא נאפשר לדמוקרטים תיקי ביטחון" - גולן מגיב בחריפות

יו"ר ישראל ביתנו הבהיר בכנס פומבי כי לא יסכים למסור למפלגת הדמוקרטים תיקים מרכזיים בממשלה עתידית, והוסיף הערה אישית כלפי יו"ר המפלגה. גולן השיב והאשים את ליברמן בהדהוד מסרי קמפיין נתניהו

(צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

מחלוקת פומבית וחריפה פרצה בין יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, לבין יו"ר , יאיר גולן, סביב השאלה כיצד תיראה ממשלה עתידית ומי יחזיק בתיקים הבכירים.

בכנס "מדברים תקומה" שהתקיים ברמת השרון ביום שני האחרון, נשאל ליברמן מה יעשה במצב שבו לא תהיה אפשרות להקים ממשלה ללא מפלגת הדמוקרטים כשותפה מרכזית. תשובתו של ליברמן הייתה חד-משמעית: "אין חברה, אתה לא יכול להקים ממשלה בלעדיהם, שתיקי ביטחון, ביטחון פנים או משפטים – יהיו בידי הדמוקרטים".

כשהמנחה חזר ושאל על כך, ליברמן הדגיש שוב: "אמרתי בצורה מאוד ברורה: לא ולא. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת".

השיח עבר לנימה אישית יותר כאשר המנחה ציין שליברמן תוקף את גולן לעתים קרובות, ושאל האם אין מקום גם להעריך את פעילותו. תשובתו של ליברמן עוררה תגובות רבות: "אנחנו נשמח לפרגן לו, רק ששתוק. זה התרומה הכי גדולה שלו לניצחון שלנו".

דבריו אלו עוררו תגובה חריפה מצד יו"ר הדמוקרטים. גולן פרסם בחשבון ה-X שלו תגובה ישירה, בה האשים את ליברמן בשירות למטרות ראש הממשלה: "איווט, הגיע הזמן להפסיק לשרת את קמפיין ההסתה של נתניהו".

גולן המשיך והתייחס ליועץ ראש הממשלה, יונתן אוריך: "אוריך אומר שהדמוקרטים לא לגיטימיים כי הוא רוצה למחוק מנדטים מגוש השינוי ולהחזיר את נתניהו לשלטון. במקום לשחק 'אוריך אמר', הגיע הזמן להפסיק להדהד את המסרים שלו. אפשר לריב עכשיו ולתת לנתניהו עוד קדנציה. ואפשר לעבוד כגוש, לנצח, ואז להתווכח בממשלה. אנחנו בוחרים בניצחון".

אביגדור ליברמןיאיר גולןישראל ביתנוהדמוקרטים

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