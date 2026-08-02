מפלגת ישראל ביתנו הגיבה היום (ראשון) בחריפות להתבטאות הקשה של הזמר החסידי מרדכי בן דוד על יו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן. הדברים נאמרו בפודקאסט 'השטיבלך' של העיתונאי שלומי זייאנץ, כאשר בן דוד התייחס לטענה שהאדמו"ר הקדוש מריבניץ זצ"ל שימש כמוהל של ליברמן.

"אביגדור ליברמן טען שהאדמו"ר היה המוהל שלו, או שכן או שלא", אמר בן דוד בריאיון, והוסיף: "אני חושב שהוא לא חתך במקום הנכון. היו צריכים לחתוך לו את הראש במקום". הדברים עוררו סערה, כאשר מגיש הפודקאסט גיחך אך מיהר להסתייג מהאמירה.

בתגובה רשמית שפרסמה מפלגת ישראל ביתנו, נכתב: "האדמו"ר מריבניץ זצ"ל היה מתבייש בכך שמשתמשים בשמו כדי להפיץ שנאה ולהסית לרצח של אביגדור ליברמן. זו חרפה מוסרית, דרך ארץ קדמה לתורה". המפלגה הוסיפה כי "אנחנו מאמינים בני מאמינים שננצח את הבחירות הקרובות, נשים סוף להשתמטות ונעשה סדר במדינה".

ממרדכי בן דוד ומאנשיו לא התקבלה תגובה.