בעיר הקודש צפת נחגגה בעוז מסיבת "חומש סעודה" לחתני המקרא, תלמידי תלמוד התורה הכלל חסידי 'ריבניץ', הפועל על טהרת הקודש ואינו נהנה מתקציבי המדינה כלל | במעמד השתתפו רבנים רמי מעלה, ובהם רב הת"ת הגאון ר' עקיבא וואזנר, הגאון רבי מאיר יארבלום, הגאון רבי יחזקאל שרגא שימון, והגאון רבי ישראל מאיר גומבו מרבני העיר | הצלם דוד כהן מגיש גלריה (חרדים)
הגה"צ גאב"ד קאלסבורג השוהה בימים אלו בארה"ק, ערך ביקור מרגש בתלמוד תורה 'רבניץ' בצפת, במהלך הביקור שוחח עם התלמידים על ברכות ומצוות כיבוד הורים, והתפעל מחכמתם התמימה של הילדים | צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)
ילדי התלמוד תורה החסידי 'ריבניץ' בעיה"ק צפת, זכו להיכנס אל היכלו של אחד מגדולי צדיקי דורנו, האדמו"ר הרה"ק מנדבורנה צפת לרגל ימי החנוכה | הרבי ערך בפניהם שולחן לחיים, והאציל עליהם מברכות קודשו לרוב, לאחר מכן חילק להם דולרים כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם (חסידים)