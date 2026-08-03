סגן השר אלמוג כהן הגיב היום (שני) בחריפות לשורת התבטאויות גזעניות שיוחסו לד"ר דובי לקסמן, מומחה לרפואת נשים ומנהל תחום כירורגיה גינקולוגית ברשת איה מדיקל. בסרטון שפרסם, תקף כהן את הדברים שנכתבו בעמוד הפייסבוק האישי של הרופא והתייחס גם לדיווח על השעייתו מבית החולים אסותא.

"שימו לב למשהו, מה אני בבון? רגע אני אבדוק אולי אצל העוזר שלי. מה זה, כולנו בבונים?", אמר כהן בפתח הסרטון, תוך שהוא מתייחס לכינויים שהופנו כלפי מזרחים מצביעי ליכוד בפוסטים שפורסמו בדף הרופא.

הרקע לתגובתו של כהן הוא חשיפת פוסטים שפורסמו בעמוד הפייסבוק האישי של ד"ר לקסמן, שבהם חילק את מצביעי הליכוד לקבוצות תוך שימוש בסוגי קופים. בפוסט אחד, תיאר הרופא את מצביעי הליכוד מעדות המזרח כ"בבונים - הרובד העיקרי, הנמוך, מזרחי ברובו, דומיננטיות מרוקאית, באסטיונרים, אלימים, רפי-שכל, אכולי זעם ורגשי נחיתות".

בפרסום נוסף, בהקשר לשמועות על אפשרות שהשר לשעבר רון דרמר יעמוד בראש הליכוד, כתב לקסמן: "צריך אשכנזי שיוליך את כל עדר החיריה. כל הליכוד הבבונים יאכלו אותו בלי מלח, יקרעו אותו לגזרים".

כהן התמקד בתפקידו הרפואי של לקסמן והעלה שאלות בנוגע ליחס שמקבלות ממנו מטופלות המשתייכות לקבוצות שעליהן כתב. לדבריו, ההתבטאויות אינן מתיישבות עם האחריות המוטלת על רופא האמון על בריאות הציבור.

"פשוט בושה וחרפה. הודיעו על השעייתו אבל אסור לנו להסכים לזה", אמר כהן. חבר הכנסת הבהיר כי מבחינתו, אין להסתפק בהשעיה שעליה דווח ויש להתייחס בחומרה לפרסומים.

"לא נתכופף"

בהמשך ביקש כהן להעביר מסר למזרחים ולציבור הישראלי כולו: "אנחנו, עדות המזרח, התימנים או אשכנזים מזרחיים זה לא משנה. לחמנו, שפכנו דם, אנחנו אינטליגנטים ושווים בין שווים ולא נתכופף".

לצד הסרטון פרסם כהן תגובה נוספת, שבה התייחס לכינויי הגנאי שהופנו לאורך השנים כלפי מזרחים ותומכי ימין. הוא כתב: "השמאל הקיצוני יודע להריח מקילומטרים את הספסל האחורי של ההיסטוריה, ואנחנו יודעים לזהות גזענים חשוכים".

אסותא: "דוחים את האמירות"

מחברת אסותא נמסר כי ד"ר לקסמן הושעה לאלתר מתפקידיו, עד להשלמת בירור מקיף אל תוך התנהלותו. "אסותא אינה מזוהה פוליטית, ופועלת יום ביומו להענקת טיפול רפואי לכל אדם, ללא הבדל. אנו דוחים את האמירות שפורסמו, והן אינן מייצגות את עמדת אסותא", נמסר מבית החולים.

"מיד עם היוודע הדברים להנהלת בית החולים, התקיימה שיחה עם הרופא, והוחלט להשעות את פעילותו באסותא, עד להשלמת הבירור", הוסיפו מהחברה.

מעבר לכך שחזרתו הכפייתית של הנושא העדתי והגזעני בכתביו של ד"ר לקסמן מציגה דפוס סדרתי של גזענות חוזרת ובוטה, ושלא מדובר באדם שטעה בלשונו או במעידה חד פעמית, לא ניתן אלא להסיק כי מדובר בחלק בלתי נפרד ממשנתו הפוליטית והאישית של ד"ר לקסמן, אותה הוא שמח לחלוק באופן שלא משתמע לשתי פנים.

חשוב להדגיש כי מדובר באדם אשר מנהל את טיפולם של רבים בציבור אותו הוא מכנה באותן אמירות, וכמו כן גם משמש מנהל בחברה אשר באופן טבעי רבים מעובדיה יגיעו מאותה קבוצת אוכלוסייה גדולה ורחבה וכך גם לקוחותיה.