אחרי שבסוף השבוע דווח על תינוק בן ארבעה שבועות שנפטר מכשל נשימתי, היום מעדכן משרד הבריאות כי אותו תינוק אכן צרך את מזון התינוקות של נוטרילון שירד מהמדפים בשל חשד לרעלן שנמצא במוצר - אך למרות זאת במשרד מדגישים כי אין קשר בין צריכת המוצר לבין מותו של התינוק (בארץ, בריאות)
סיפור מפתיע: משפחה דתית שנקלעה בעל כורחה להיות בערב שבת בבית החולים, לא ידעה את נפשה מרוב צער, שכן הם לא התארגנו לשבת, אח בית החולים, התנדב להיות ה'גוי של שבת' שלהם, לאחר כמובן שקיבלו אישור מרב | הסיפור המלא (חדשות בריאות)
מטופלת שהגיעה לניתוח בעין ימין בבית החולים אסותא נותחה בטעות בעין השמאלית, בעקבות בלבול בצוות הרפואי ואי הקפדה על נהלים | לאחר גילוי הטעות, היא עברה ניתוח נוסף בעין הנכונה | לא דווח על נזק לעין שנותחה בטעות | הצוות המעורב הושעה לשבוע, והמקרה דווח למשרד הבריאות ומתוחקר על ידי בית החולים (בריאות)
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