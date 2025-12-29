דרמה בבג"ץ: השופטת דפנה ברק-ארז הורתה להוציא מהאולם את סגן השר אלמוג כהן, לאחר שפרץ לדברים בדיון על דוחות המבקר. "יש להצטער על הפרת הסדר", נזפה השופטת, בעוד שדווקא את ח"כ טלי גוטליב, שביקשה רשות דיבור, היא שיבחה (בארץ, חוק ומשפט)
במהלך נאומו במליאה היום, טען חבר הכנסת אלמוג כהן כי שעות ספורות לפני שהחל טבח שמחת תורה, התריע סוכן שב"כ על התכנסות מחבלים במסגדים | הוא גם נקב בכינויו של הסוכן | הצנזורה פסלה במשך חודשים את הפרסום (חדשות)
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה שביקרו היום בדרום הארץ, הגיעו בשעות הערב לביקור בעיר אופקים | נתניהו אמר: היו פה מעשי גבורה עילאיים של גברים ונשים, שהתייצבו ברגע המכריע. גם במצב הקשה ביותר - התייצבו כגיבורים וקמו כאריות" (בארץ)
סגן השר אלמוג כהן הודיע על התפטרותו מהממשלה וחרתו לכנסת כדי לקדם את חזונו להקמת שדה תעופה חדש בנבטים דבר שזוכה להתנגדות רבה של גורמים מעורבים |לפי הודעת כהן: “כפי שסבינו וסבתותינו לא ויתרו על עתידנו - כך גם אנחנו לא נוותר על עתיד ילדינו" (חדשות, פוליטי)
במהלך דיוני הקבינט המדיני ביטחוני אמש, נרשם עימות ראשוני, בין השרים לרמטכ"ל הנכנס אייל זמיר - ברקע הכוונה להקמת שדה תעופה בדרום | זמיר: "אנחנו מסתייגים מהקמת השדה בנבטים". רגב: "אני לא מקבלת את זה" (פוליטי)
יו״ר האופוזיציה יאיר לפיד, התראיין להסכת, שם הוא יצא באמירה מבישה על השרה אורית סטרוק ממפלגת הציונות הדתית | שרים בממשלה תקפו את לפיד וטענו כי מדובר באמירות מכוערות | לפיד הגיב: "מחכה להתנצלות של סטרוק" | השר סמוטריץ' הגיב: "יאיר התבלבלת, מכונת הרעל זה חשבון טוויטר שלך" (פוליטי)
חצי שנה אחרי אישור חוק גירוש משפחות מחבלים, שר הפנים משה ארבל הורה לפתוח בהליכים נגד שלושה שהביעו הזדהות עם טרור ועסקו בהסתה נגד ישראל | "מי שתומך בטרור - אין לו מקום בקרבנו" | שלושה בני משפחות של מחבלים יגורשו לרצועת עזה (בארץ)